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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مستشار الرئيس: مستشفيات العزل خالية وانخفاض شديد في إصابات فيروس كورونا|فيديو

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن جائحة كورونا تشهد استقرار كبير خلال الفترة الأخيرة مؤكدا أن الحالات التي تحتاج لدخول العزل غير موجودة. 

 

وأضاف محمد عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن مستشفيات العزل في كل مصر خالية من المرضى، مشيرا إلى أن هناك انخفاضا شديدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا بين المصريين. 

 

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن هناك انخفاض شديد جدا في حالات الإصابات على المستوى الرسمي او المجتمعي، مضيفا أن الوضع مستقر جدا في الإصابات ونتمنى أن يستمر الأمر.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن العالم ومصر يتعاملون بحرفية شديدة جدا مع فيروس كورونا، لافتا إلى أن كورونا يتحول لموسمي مثل الانفلونزا الموسمية.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن العالم يشهد انتصار العلم والإنسانية على هذا الفيروس، مؤكدا أن متوقع بقوة أن يشهد عام ٢٠٢٢ تحول فيروس كورونا مثل الانفلونزا الموسمية. 

 

 

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