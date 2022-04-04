الأكثر إحراجًا.. رجل يظهر عاريًا خلال مكالمة فيديو في العمل|شاهد

أصبحت المواقف المحرجة خلال مكالمات الفيديو الخاصة بالعمل إحدى أنواع الترفيه منذ تفشي جائحة كورونا، وقد تصدر صديقين في أمريكا المشهد مؤخرًا بعد موقف صادم خلال "فيديوكول".

كان «داميان ملوتكوفسكي» في مكالمة افتراضية أسبوعية للعمل عندما ظهر صديقه فجأة من خلفه يتجول عاريًا داخل الغرفة، قبل أن يكتشف خطأه ويختبئ بسرعة.

وجد زملاء داميان الموقف مضحكًا، فلم يدرك جيسون باورز أنه تجول عاريًا أمام الكاميرا بسيب انشغاله في كتابة رسالة على هاتفه، لكن نبهه صديقه فاختبأ مسرعًا.

ولحسن حظ الصديقين، أنقذ الكرسي جيسون من مزيد من الإحراج، فقد أخفى نصف جسده السفلي عن الظهور في الكاميرا.

كان داميان أمام الكاميرا مع 12 من زملائه، ولم يكن لدى صديقه أية فكرة عن وجود اجتماع فيديو على الشاشة بعد خروجه من الحمام على راحته.

