التعامل مع الفقراء.. إتيكيت إفطار صائم

إفطار الصائم من أكثر الأشياء التي يسعي اليها الكثير في رمضان ولكن قد يفتقد البعض الطريقة الصحيحة لتقديم الفطار للفقراء وقدمت مقدمة الإتيكيت رضوي صفوت علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك إتيكيت التعامل مع الفقراء وتقديم وجبة الإفطار.

أشارت رضوي في منشورها إلى اتباع عدة خطوات لإتيكيت إفطار صائم

يفضل وضع الطعام في علب من البلاستيك عند إعطائها للفقراء وتغليفها بشكل جيد.



مراعاة أن تكون الوجبات تكفي لإشباعه من الجوع بعد فترة الصيام الطويلة.

مراعاة وضع قطعة من اللحم أو الدجاج في كل علبة.

عدم إلاكتفاء بإعطاء الفقراء بواقي الطعام بل تخصيص طعام لهم



فقال تعالى (لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ).