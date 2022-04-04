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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد الشاذلي: مشهورون بالأكل المحروق بالعائلة ومراتى عمل الفطار أمس ناقص سوي

الإعلاميين محمد الشاذلي
الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني

طرح برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على التلفزيون المصري، سؤالا بعنوان :" طلع الشيف اللى جواك .. ايه الأكلة اللى ممكن تحضرها فى رمضان؟".


وقال محمد الشاذلي، خلال تقديمه برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على التلفزيون المصري، أنه يحرص منذ الصغر بمساعدة والدته فى تجهيز الأكل.


ولفت إلى أنه بعد الزواج يتواجد فى المطبخ للحفاظ على الأكل من الهلاك، معلقًا :" احنا مشهورين فى العائلة بحرق الأكل، وأنه يساعد فى بعض الوجبات السريعة".


ولفت إلى أنه يوجه الشكر لـ زوجته عندما تقوم بعمل أى أكلات، مؤكدًا :" لو عملت أكل مش تمام بقول لها حلو، وتسلم ايدك" مؤكدًا أنه على سبيل المثال قامت بعمل الأكل أمس به بعض المشكلات " ناقص طهي.. بس قولت لها تسلم ايدك".


كما قالت بسنت الحسيني، إنها مميزة فى عمل الحلويات، وتخترع أكلات جديدة.

 


 

صباح الخير يا مصر التلفزيون المصري الشيف رمضان اكلات

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