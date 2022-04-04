مين قال الحلقة 4 .. أحمد داش يتعرض للسرقة

طرحت الحلقة الرابعة من مسلسل مين قال عبر منصة شاهد vip منذ قليل ، حيث شهدت العديد من الاحداث

وشهدت الحلقة الحلقة الرابعة من مسلسل “ مين قال ” العديد من الاحداث كان ابرزها تعرض شريف “ أحمد داش ” للسرقة ، حيث تمكن عدد من البلطجية من سرقته خلال تواجده فى أحدى الاماكن للحصول على مواد لمشروعه الجديد .

أما جلال “ جمال سليمان ” فقد وجد قسط الجامعة فى غرفه ابنه شريف ، والذي اقنعه ان هذة الاموال كان قد أدخرها ، وقام الاول بتوصية والدته بايداع المبلغ باسمه فى البنك .

أحداث الحلقات السابقة :

وكانت الحلقة الثالثة من مسلسل مين قال قد شهدت العديد من الاحداث ومنها اتفاق شريف ( أحمد داش ) مع اصدقاءه علي ايجاد حلول للهروب من الجامعة وتنفيذ مشروعه ، وقد بدا بالفعل الذهاب الي اماكن بيع الورق والاتفاق علي الحصول علي كمية اولي لتنفيذ المشروع ، فيما اكتشف والده ان الاموال التي منحه اياها لتسديد قسط الجامعه مازال جزء منها في غرفته .

اما شقيقة شريف ( ديانا هشام ) فقد حصلت علي عرض عمل من احدي المستشفيات الجديدة لتعمل دكتورة طواري ب ٢٥٠٠ جنيه وهو ما اثار اعتراضها. قبل ان تقوم العائلة باقناعها.

وجاءت احداث الحلقة الأولي من مسلسل مين قال ليتم استعراض عائلة جلال هي الشخصية التي يلعبها الفنان جمال سليمان وزوجته وهو الدور الذي تجسده نادين ولديهما ابن ( أحمد داش ) و ابنه (ديانا هشام ) ، وشهدت الحلقة نجاح الابن شريف في الثانوية العامة ، وقد اصر والده علي دخوله كليه الهندسة فيما حاول الابن اقناعه برغبته في دخول كليه التجارة ، خاصة وانه يملك صفحة علي انستجرام لبيع بعض المنتجات. الا ان الاب اصر وقام بدفع مصاريف له في كليه هندسة باحدي الجامعات الخاصة .

وخلال الحلقة الاولي تم استعراض حياة مجموعة من اصدقاء شريف ( احمد داش ) والذين نجحوا في تخطي مرحلة الثانوية العامة ، ولكن كانت المفاجأه انهم سخروا منه حين حاول ان يشرح لهم رغبته في انتاج بعض من اثاث المنزل من خلال الورق .



مسلسل مين قال واحد من أهم المسلسلات الدرامية التى تعرض خلال الساعات القادمة ضمن الموسم الدرامي لشهر رمضان 2022 ، وتدور أحداث المسلسل فى أطار 15 حلقة فقط .



مسلسل مين قال تدور أحداث مسلسل مين قال حول المشاكل التى يتعرض لها الشباب فى سن الـ 18 ، من خلال شخصية أب ، يجد ذاته امام التغيرات التى طرأت على نجله مع دحوله مرحلة الشباب

قصة مسلسل مين قال :

تدور احداث مسلسل مين قال حول عائلة مصرية يتمكن ابنها من اجتياز مرحلة الثانونة العامة ، حيث الخلاف بين الابن والاب بسبب رغبة الأول فى دخول ابنه كلية الهندسة ، بينما يسعي الاخير الى دراسة التجارة . يقوم ببطولة مسلسل مين قال عدد من الفنانين على راسهم بطولة جمال سليمان - نادين - أحمد داش - ديانا هشام .