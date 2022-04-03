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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

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الحلقة 3 "مين قال"..ظهور هبة الأباصيري وجمال سليمان يعثر على قسط الجامعة

مين قال
مين قال

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل “مين قال” المذاع عبر قناة “mbc”، منذ قليل، العديد من الأحداث ومنها ظهور الإعلامية هبة الأباصيري في دور والدة صديقة بطل العمل أحمد داش.

كما شهدت الحلقة الثالثة اتفاق شريف ( أحمد داش ) مع أصدقائه على إيجاد حلول للهروب من الجامعة وتنقيذ مشروعه ، وقد بدا بالفعل الذهاب الي اماكن بيع الورق والاتفاق علي الحصول علي كمية اولي لتنفيذ المشروع ، فيما اكتشف والده ان الاموال التي منحه اياها لتسديد قسط الجامعه مازال جزء منها في غرفته .  

اما شقيقة شريف ( ديانا هشام ) فقد حصلت علي عرض عمل من احدي المستشفيات الجديدة لتعمل دكتورة طواري ب ٢٥٠٠ جنيه وهو ما اثار اعتراضها. قبل ان تقوم العائلة باقناعها

وجاءت احداث الحلقة الاولي من مسلسل مين قال ليتم استعراض عائلة جلال هي الشخصية التي يلعبها الفنان جمال سليمان وزوجته وهو الدور الذي تجسده نادين ولديهما ابن ( أحمد داش ) و ابنه (ديانا هشام ) ، وشهدت الحلقة نجاح الابن شريف في الثانوية العامة ، وقد اصر والده علي دخوله كليه الهندسة فيما حاول الابن اقناعه برغبته في دخول كليه التجارة ، خاصة وانه يملك صفحة علي انستجرام لبيع بعض المنتجات. الا ان الاب اصر وقام بدفع مصاريف له في كليه هندسة  باحدي الجامعات الخاصة .

وخلال الحلقة الاولي تم استعراض حياة مجموعة من اصدقاء شريف ( احمد داش ) والذين نجحوا في تخطي مرحلة الثانوية العامة ، ولكن كانت المفاجأه انهم سخروا منه حين حاول ان يشرح لهم رغبته في انتاج بعض من اثاث المنزل من خلال الورق .

"مين قال" الحلقة3.. أحمد داش يهرب من الجامعة لتحقيق حلمه ومشروعه الخاص

"مين قال" الحلقة 2 .. أحمد داش يشتري أدوات لمشروعه بمصاريف الجامعة


مسلسل مين قال  واحد من أهم المسلسلات الدرامية التى تعرض خلال الساعات القادمة ضمن الموسم الدرامي لشهر رمضان 2022 ، وتدور أحداث المسلسل فى أطار 15 حلقة فقط .


مسلسل مين قال  تدور أحداث مسلسل مين قال  حول المشاكل التى يتعرض لها الشباب فى سن الـ 18 ، من خلال شخصية أب ، يجد ذاته امام التغيرات التى طرأت على نجله مع دحوله مرحلة الشباب

قصة مسلسل مين قال : 


تدور احداث مسلسل مين قال حول عائلة مصرية يتمكن ابنها من اجتياز مرحلة الثانونة العامة ، حيث الخلاف بين الابن والاب بسبب رغبة الأول فى دخول ابنه كلية الهندسة ، بينما يسعي الاخير الى دراسة التجارة . يقوم ببطولة مسلسل مين قال عدد من الفنانين على راسهم  بطولة  جمال سليمان - نادين  - أحمد داش -  ديانا هشام .

مين قال مسلسل مين قال احمد داش جمال سليمان الفنان جمال سليمان هبة الأباصيري الأعلامية هبة الأباصيري شهر رمضان 2022 art entertainment

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