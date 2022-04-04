عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استغل الصيام واحصل على وزن مثالي في 3 خطوات سهلة|فيديو

وزن مثالى
وزن مثالى

قال دكتور ياسر صالح، أخصائى طب الأسرة والتغذية العلاجية، إن الصيام المتقطع هو نوع من الأنظمة الغذائية، وهو قريب من صيام رمضان الحالي.

وأضاف “صالح”، خلال حواره ببرنامج صباحنا مصري، المذاع على المصرية الأولى، أن الفرق بينهما أنه غير مسموح فى صيام رمضان شرب المياه، ولكن له فوائد  كثيرة للجسم لأنه يستهلك الدهون المخزونة في الجسم كمصدر للطاقة.

وأشار أخصائى طب الأسرة، إلى أنه لابد من تنظيم الأكل للاستفادة من صيام رمضان وعدم زيادة الوزن، لافتاً إلى أن  ترتيب الوجبات وتناولها بكميات محدودة شيء مهم جداً.

وتابع  أخصائى طب الأسرة، أن خياراتنا على السفرة لها ترتيب، فشرب المياه أو عصائر الفريش، ومن ثم تناول ثمرة فاكهة أو طبق السلطة، وبعدها تبدأ فى تناول الطعام، وبهذه الطريقة يبدأ المخ يشعر بالشبع تدريجياً.

الأنظمة الغذائية الصيام التغذية العلاجية صيام رمضان شرب المياة الدهون المخزونة زيادة الوزن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

مصير الأهلي .. اتجاه في الكاف لعدم تطبيق الفار في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

حجب سلع والبيع بأزيد من السعر.. ضبط 1094 قضية تموينية

ترشيحاتنا

القباج تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية

دينا الشربيني: دخلت المستشفى بعد تريقة الناس على نحافتي في الجونة "فيديوجراف"

كارثة على الفريق.. فيريرا : لا يوجد مهاجم سوبر واحد في الزمالك

طقس رابع أيام رمضان.. أجواء شديدة الحرارة وأتربة عالقة في الهواء

هل يجوز المضمضة لمقاومة العطش أثناء الصيام .. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية

5 أشياء تبطل الصوم بإجماع العلماء .. احذرها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فطارك عندنا|لازانيا باللحم المفروم مع كوردن بلو.. والحلو رواني

دراسة تؤكد خطورة نظام العمل 8 ساعات .. يضعف الإنتاجية ويدمر الدماغ

متحور جديد من كورونا يهدد العالم.. منظمة الصحة تحذر من XE

مش خيال.. شاهد كلب آلي يجوب شوارع الصين لتحذير السكان|فيديو

فيديو

5 أشياء تبطل الصوم بإجماع العلماء .. احذرها

وقف العمل.. منصة نتفليكس تعاقب ويل سميث بعد صفعه لكريس روك

15 جنيها|الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر.. الإفتاء تكشف التفاصيل كاملة

فندق أبو ظبي وخلافها مع شيرين رضا .. ماذا قالت فيفي عبده مع ياسمين عز .. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ