استغل الصيام واحصل على وزن مثالي في 3 خطوات سهلة|فيديو

قال دكتور ياسر صالح، أخصائى طب الأسرة والتغذية العلاجية، إن الصيام المتقطع هو نوع من الأنظمة الغذائية، وهو قريب من صيام رمضان الحالي.

وأضاف “صالح”، خلال حواره ببرنامج صباحنا مصري، المذاع على المصرية الأولى، أن الفرق بينهما أنه غير مسموح فى صيام رمضان شرب المياه، ولكن له فوائد كثيرة للجسم لأنه يستهلك الدهون المخزونة في الجسم كمصدر للطاقة.

وأشار أخصائى طب الأسرة، إلى أنه لابد من تنظيم الأكل للاستفادة من صيام رمضان وعدم زيادة الوزن، لافتاً إلى أن ترتيب الوجبات وتناولها بكميات محدودة شيء مهم جداً.

وتابع أخصائى طب الأسرة، أن خياراتنا على السفرة لها ترتيب، فشرب المياه أو عصائر الفريش، ومن ثم تناول ثمرة فاكهة أو طبق السلطة، وبعدها تبدأ فى تناول الطعام، وبهذه الطريقة يبدأ المخ يشعر بالشبع تدريجياً.