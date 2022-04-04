عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة حياة كريمة

علي مساحة 2000 متر.. الانتهاء من إنشاء مدرسة الغنامية الابتدائية بقري أشمون.. صور

مدرسة جديدة في المنوفية
مدرسة جديدة في المنوفية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقري مركز أشمون للنهوض والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

أكد سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون الانتهاء من مشروع جديد بقطاع الأبنية التعليمية بقري أشمون، حيث تم الإنتهاء من إنشاء مدرسة الغنامية المشتركة الإبتدائية والتي تم إنشائها علي مساحة حوالي 2000م² بنسبة تنفيذ 100%،وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري أشمون ، مؤكداً أنه تم الانتهاء من هذا المشروع في الموعد المحدد له وذلك لخدمة العملية التعليمية بقرية الغنامية والقري المجاورة .

وأوضح سرور أن مشروع إنشاء مدرسة الغنامية الإبتدائية جاء لتقليل كثافة الطلاب بالفصول، مما يساعد على تحسين قدرة الإستيعاب لديهم، مؤكداً أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بقطاع التعليم وتسعي جاهدة إلي الحفاظ على مصلحة أبنائها الطلاب التي تأتي في أولويات أجندة الحكومة من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة وكذا رفع كفاءة المدارس الموجودة بالفعل بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للمساهمة في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية .

وأشار سرور أنه بالانتهاء من هذا المشروع أصبح الإنجاز ال 35لحياه كريمة بقطاع الأبنية التعليمية بقري أشمون ،وأوضح أيضاً أنه جاري الإنتهاء من التشطيبات النهائية لعدد كبير من المنشآت التعليمية التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقري أشمون، مؤكداً علي إستمرار المتابعة الدورية لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها بالمبادرة والتدعيم الكامل لها للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون .

مدرسة حياة كريمة اخبار المحافظات اشمون محافظة المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

الإعدام لـ قاتل الطفلة شهد بالمنوفية.. والقاضي: كان نفسنا في عقوبة أشد

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

مصير الأهلي .. اتجاه في الكاف لعدم تطبيق الفار في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

النشرة الدينية.. موعد أذان المغرب البوم.. والإمام الأكبر يوضح سبب عدم استجابة الدعاء.. وما هي الصلاة الوسطى

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتي الخميس.. والعظمى تصل لـ 41

الكاف: حسم ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا غدا

بعد إعلان إفلاس الدولة.. خبير: مخاطر اقتصادية كارثية تهدد لبنان

سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme GT Neo2

اليوم لعالمي لمكافحة الألغام.. إنشاء ملاعب كرة على أرض مأمونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنشطة مكثفة لقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر مارس.. تفاصيل

فطارك عندنا|لازانيا باللحم المفروم مع كوردن بلو.. والحلو رواني

دراسة تؤكد خطورة نظام العمل 8 ساعات .. يضعف الإنتاجية ويدمر الدماغ

متحور جديد من كورونا يهدد العالم.. منظمة الصحة تحذر من XE

فيديو

صيام الطفل .. السن المناسب وكيفية تدريبه بطريقة صحية

كيف يمكن تعويد الطفل الصغير على الصيام؟.. فيديو

"وجوه" ورامز موفي ستار..أبرز تصريحات حنان مطاوع في حوارها مع صدى البلد

دينا الشربيني: دخلت المستشفى بعد تريقة الناس على نحافتي في الجونة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ