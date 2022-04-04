علي مساحة 2000 متر.. الانتهاء من إنشاء مدرسة الغنامية الابتدائية بقري أشمون.. صور

ضمن مبادرة حياة كريمة

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقري مركز أشمون للنهوض والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

أكد سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون الانتهاء من مشروع جديد بقطاع الأبنية التعليمية بقري أشمون، حيث تم الإنتهاء من إنشاء مدرسة الغنامية المشتركة الإبتدائية والتي تم إنشائها علي مساحة حوالي 2000م² بنسبة تنفيذ 100%،وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري أشمون ، مؤكداً أنه تم الانتهاء من هذا المشروع في الموعد المحدد له وذلك لخدمة العملية التعليمية بقرية الغنامية والقري المجاورة .

وأوضح سرور أن مشروع إنشاء مدرسة الغنامية الإبتدائية جاء لتقليل كثافة الطلاب بالفصول، مما يساعد على تحسين قدرة الإستيعاب لديهم، مؤكداً أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بقطاع التعليم وتسعي جاهدة إلي الحفاظ على مصلحة أبنائها الطلاب التي تأتي في أولويات أجندة الحكومة من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة وكذا رفع كفاءة المدارس الموجودة بالفعل بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للمساهمة في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية .

وأشار سرور أنه بالانتهاء من هذا المشروع أصبح الإنجاز ال 35لحياه كريمة بقطاع الأبنية التعليمية بقري أشمون ،وأوضح أيضاً أنه جاري الإنتهاء من التشطيبات النهائية لعدد كبير من المنشآت التعليمية التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقري أشمون، مؤكداً علي إستمرار المتابعة الدورية لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها بالمبادرة والتدعيم الكامل لها للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون .