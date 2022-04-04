التموين: صرف 30% من المقررات التموينية حتى الآن خلال شهر أبريل

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، مشيرة إلى صرف ما يقرب من 30% من مقررات شهر أبريل الجارى حتى الآن.

كما يتم مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بكافة السلع واللحوم والدواجن لطرحها أولا بأول للمواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

ويستعرض صدى البلد قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أبريل كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10,5 جنيها

2- أرز معبأ 1 كجم بسعر 8 جنيها

3- عدس مجروش 500 جرام بسعر 11.00 جنيها

4- فول مغبة 500 جرام بسعر 7.50

5- مسلی صناعی 800 جرام بسعر 24.00

6- شای ناعم 40 جرام بسعر 3 جنيها .

7- صلصة 300 جم بسعر 4.75 جنيها

8- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 6 جنيها

9- جبنة تتراباك 500 جم 11 جنيها

10- مسحوق اتوماتيك 1كجم 17.50 جنيها

11- مسحوق عادي يدوي 800جم جنيها 10.50

12- صابون غسيل 125 جم 2.25 جنيها

13- صابون تواليت 125جم 5.50 جنيها

14- البن جاف 125 جم 17 جنيها

15- خل 5% 900 ملی بسعر 4.25 جنيها

16- زیت خليط 1 لتر 25.00 جنيها

17- زیت خليط 0.8 لتر20.00 جنيها

18- مكرونة 800 جرام 8 جنيها

19- مكرونة 400 جرام4.00 جنيها

20- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.00 جنيها

21- بار حلاوه طحينية ساده 40 جم بسعر 2.00 جنيها

22- کیس سايل غسيل اواني 80 جم 2.00 جنيها

23- بسكويت يويوز ساده 1.00 جنيها

24- بسكويت يويوز ويفر أنواع 2.00جنيها

25- بسكويت تومور و أنواع 3.00 جنيها

26- بسكويت بوو أنواع 3.00 جنيها

27- مكرونة 500 جرام بسعر 5 جنيها