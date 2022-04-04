صحة الإسكندرية: اجتياز 48 وحدة ومركز صحي المرحلة الثالثة من تقييم الجودة

أعلن الدكتور أيمن حليم وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، اليوم الإثنين، الانتهاء من تقييم مؤشرات جودة خدمات رعاية الأولية لمركز طب أسرة الأمل بمنطقة الجمرك الطبية، وذلك ضمن المرحلة الثالثة للتقييم والتى تستهدف ٦ وحدات صحية بالإسكندرية.

وقال "حليم"، إن التقييم تم بواسطة لجنة من منظمة الصحة العالمية بحضور ممثلى وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية، وتم التقييم من خلال 12 مؤشرا خاصا بالرعاية الأولية، إضافةً إلى تقييم مؤشر الشكاوى.

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وأوضح أن تهيئة المركز شارك فيها إدارات الرعاية الاساسية والأمومة والطفولة والجودة والصيدلة والمعامل والتمريض بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.

من جانبها، قالت الدكتورة شيماء صبرى، مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، إنه سبق واجتازت 42 وحدة صحية، تابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، التقييم خلال المرحلتين الأولى والثانية، وبانتهاء التقييم اليوم تكون المحافظة قد انتهت من المرحلة الثالثة للتقييم باجمالى عدد ٤٨ وحدة ومركز صحي بمختلف المناطق الطبية الثمانية.