جامعة حلوان تكشف نظام الدراسة طوال شهر رمضان.. وعمداء الكليات: تقليل زمن المحاضرات ومواعيد انتهاء اليوم الدراسي.. والطلاب: النظام جيد ويساعدنا على المذاكرة

تجارة حلوان: تقليل زمن المحاضرات خلال شهر رمضان

فنون تطبيقية حلوان: مراعة التدريبات العملية خلال وضع جداول محاضرات شهر رمضان

حاسبات حلوان: تغير موعد انتهاء المحاضرات طوال رمضان والحرص على سلامة الطلاب

طلاب جامعة حلوان: نظام الدراسة في رمضان جيد

أعلنت كليات جامعة حلوان أن الدراسة منذ بداية شهر رمضان، مستمرة مع العمل على تقليل زمن المحاضرة لينتهى اليوم الدراسى الساعة الرابعة عصرا، وانتظام الدراسة طوال الشهر مع تنظيم أنشطة طلابية وفعاليات وندوات للطلاب.

وصرحت الدكتورة أمانى فاخر عميد كلية التجارة بجامعة حلوان، لصدى البلد، أن الدراسة منتظمة طوال شهر رمضان، وان المحاضرات كما هي بالنسبة للطلاب بجميع الفرق الدراسية، لكن تم تقليل زمن المحاضرة لإنهاء اليوم الدراسى بوقت كاف قبل موعد الإفطار.

وأضافت الدكتورة أمانى فاخر أن الحد الأقصى للمحاضرات خلال شهر رمضان والانتهاء من اليوم الدراسى سيكون فى تمام الساعة الرابعة عصرا؛ حتى يتمكن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من التوجه لمنازلهم قبل الإفطار.

ونوهت إلى أنه لا تأثير من تقليل زمن المحاضرات على المواد الدراسية والمناهج التى يجب أن يتلقاها الطلاب فى الكلية.

وقال الدكتور أسامة أمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان، لصدى البلد، أن الدراسة خلال شهر رمضان مستمرة وأن الجامعة تتابع تنفيذ الإجرائات الاحترازية حرصا على سلامة الطلاب وأنه تم تعديل مواعيد انتهاء المحاضرات لتنتهي الثانية ظهرا لطلاب البكالوريس أو الدراسات العليا.

وتابعت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، لصدى البلد، أنه تم تغيير موعد انتهاء المحاضرات وتقليل زمن المحاضرة بكافة كليات الجامعة وهذا معتاد لتسهيل اليوم الدراسي على الطلاب.

ونوهت إلى أنه تم مراعاة التدريبات العملية بكليات الفنون والكليات الطبية خلال وضع جداول المحاضرات.

وتابعت عميد كلية الفنون التطبيقية، أن الكلية ستنظم مجموعة من الأنشطة خلال شهر رمضان يتم التجهيز لها سواء معرض للكتاب فى الأسبوع الثانى من رمضان والأسبوع الثالث سيتم تنظيم معرض استعدادا للعيد وندوات تثقيفية بشكل أسبوعى لجان بعض الأنشطة الطلابية الأخرى.

وأوضحت إدارة جامعة حلوان أن الجامعة مستمرة خلال شهر رمضان في تنظيم كافة الأنشطة الطلابية وتقديم كافة خدماتها للطلاب.

وأوضح أحد أعضاء اتحاد طلاب جامعة حلوان أن نظام المحاضرات خلال شهر رمضان جيد جدا ويساعد الطلاب على المذاكرة ويوفر وقت فراغ في اليوم الدراسي كما أنه يخفف عبء الصيام ويساعد على ممارسة العديد من الأنشطة.

وفعَّلت جامعة حلوان عدة آليات منذ بداية العام الدراسى؛ لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات إلكترونية أو عبر التحويلات البنكية.

طرق وكيفية سداد المصروفات إلكترونيا.

١- يجب على الطلاب الدخول على الموقع الخاص بالكلية والحصول على كود الدفع إلاكتروني الخاص بكل منهم.

٢- يمكن التوجه لاحد البنوك و ايداع المصروفات ،و تحويلها الكترونيا عبر البرنامج الالكترونى الخاص بالبنك .

٣- يمكن السداد عبر فروعى كل من " امان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty " ونوهت الجامعة إلى ضرورة احتفاظ الطلاب بايصال السداد الخاص بالمصروفات أو بصورة منه.