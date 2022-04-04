إبراهيم سعيد عن صالح سليم: مثل أعلى في شخصيته القيادية

شارك ابراهيم سعيد، في استفتاء عن رأيه في أفضل لاعب مصري في التاريخ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب: "ناس كتيرة بتسالني عن اختياري لكابتن صالح سليم رحمه الله عليه من ضمن أفضل لاعبي مصر في التاريخ".

وتابع: "فعلا لم أشاهده لكن تعاملت معاه وأتشرف وهو مثل أعلى في شخصيته القيادية واتعلمت منه كتير وده يكفي لاختياره".

فيما انتقد إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر السابق، أداء طاهر محمد طاهر وحسين الشحات، مع الأهلي في المبارايات الأخيرة.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر: “طاهر محمد طاهر وحسين الشحات مستواهما من سيئ لأسوأ في كل مباراة”.

ناس كتيره بتسالني عن اختياري لكابتن صالح سليم رحمه الله عليه من ضمن افضل لاعبي مصر في التاريخ

فعلا لم اشاهده ولكن تعاملت معاه واتشرف وهو مثل اعلي في شخصيته القياديه واتعلمت منه كتير

وده يكفي لاختياره pic.twitter.com/YxYcJmoaFv — ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) April 4, 2022





