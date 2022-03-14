ابراهيم سعيد : وكلاء اللاعبين أفسدوا الكرة المصرية

قال إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق، أن وكلاء اللاعبين افسدوا الكرة المصرية ، نظرا لتحكمهم في انتقالات اللاعبين الي الاندية بغرض الحصول علي المقابل المادي الاعلي فقط .

واضاف ابراهيم سعيد في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس علي قناة النهار مع شادي محمد ، أن يوجد مدربين في الكرة المصرية يحصلون علي نسبة مقابل ضم لاعبين ، مؤكدا أن هؤلاء المدربين معروفين جيداً .

وتابع ابراهيم سعيد ، أن عقلية وكلاء اللاعبين في مصر سبب انخفاض المحترفين المصريين في الدوريات الأوربية ، مؤكدا ان رامي عباس وكيل محمد صلاح من ضمن أسباب نجاحات الفرعون المصري في أوروبا .