تريزيجيه يُتوج بجائزة لاعب الشهر في باشاك شهير..ويقود فريقه للفوز على مالاتيا سبور

في الدوري التركي

فاز فريق إسطنبول باشاك شهير على مالاتيا سبور بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 لبطولة الدوري التركي.

ويواجه باشاك شهير نظيره مالاتيا سبور في المباراة التي تجمع بينهما في إطار الجولة 31 من الدوري التركي الممتاز.

واستطاع محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 26 المرور من الجهة اليسرى ودخل منطقة الجزاء ومرر الكرة عرضية أرضية سجلها دانييل اليكسيتش في مرمى مالاتيا سبور، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار، في المباراة التي شارك فيها كأساسي حتى استبداله في الدقيقة 71.

ورفع تريزيجيه حصيلة صناعة الأهداف مع باشاك شهير في الدوري التركي إلى صناعتين، بينما سجل أربعة أهداف في 6 مباريات.

وتواجد المصري كريم حافظ في تشكيل فريق مالاتيا سبور الأساسي، قبل استبداله في الدقيقة 91.

وكرم نادي إسطنبول باشاك شهير لاعبه تريزيجيه قبل المباراة بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر مارس.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد باشاك شهير للنقطة 50 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد مالاتيا سبور عند 20 نقطة في المركز العشرين والأخير.