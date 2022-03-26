تريزيجيه: الجمهور وراء الفوز على السنغال وهدفنا عدم تكرار سيناريو نهائي أمم إفريقيا

تغلب منتخب مصر الوطني على نظيره منتخب السنغال بهدف دون رد في اللقاء الذى جمع بينهما على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأدوار المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ويلتقى منتخب مصر مع نظيره السنغالي على استاد عرين الأسود الجديد بالعاصمة السنغالية داكار مرة أخرى يوم الثلاثاء المقبل في إياب الدور الحاسم من تصفيات المونديال.

من جانبه قال محمود حسن تريزيجيه عقب المباراة إن تشجيع الجمهور المتواصل لهم أمام السنغال كان له دور كبير في الفوز على السنغال والخروج بنتيجة إيجابية مؤكدا أن الجمهور دائما يدعمهم بكل قوة.



أضاف : أملنا إسعاد الجماهير بالصعود إلى كأس العالم بقطر 2022 وسنركز في مباراة الإياب بالسنغال خاصة وأن فقدان لقب أمم إفريقيا كانت صعبة علينا خصوصا أننا خسرنا اثنين نهائي بعد تعب ومجهود كبير.

سجل منتخب مصر الهدف الأول في مرمى نظيره السنغالي، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأدوار المؤهلة لبطولة كأس العالم.

استطاع محمد صلاح تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 4 من عمر المباراة عن طريق تسديده من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بالمقاس من عمرو السولية.

حصل محمود حسن تريزيجية على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطرة واستعد صلاح على التنفيذ وبجانبه تريزيجية ونفذها تريزيجية بشكل غريب مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 12 من عمر المباراة تعرض أحد لاعبي السنغال لإصابة في العضلة الضامة، وخرج بعد قرار الجهاز الطبي والمدير الفني.

بعد تعرض محمد عبد المنعم للإصابة ونزوله مرة أخرى، شك حكم المباراة في اكتمال شفاءه وقرر استدعاء الجهاز الطبي، وقرر كيروش الدفع بياسر إبراهيم وخروجه في الدقيقة 27.

بدأ منتخب السنغال شوط المباراة الثاني بضغط قوي على دفاع منتخب مصر، ووصل لمرمى محمد الشناوي أكثر من مرة في كرات خطرة ولكن تعامل معها الدفاع بقوة.

مر ساديو ماني لاعب منتخب السنغال في هجمتان بنفس الشكل بين لاعبان من منتخب مصر ووصل منطقة الجزاء ولكن تمكن الدفاع من اقتناص الكرة.

ومارس منتخب مصر الضغط على السنغال في الدقائق الأخيرة من المباراة، وكاد أن يسجل هدف ثاني عن طريق عمر مرموش الذي حل بديلاََ لمصطفى محمد.

وغفل حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 87 من عمر المباراة، وطالب لاعبي المنتخب بالعودة لتقنية الvar، ولكن لم يلتفت لهم الحكم.