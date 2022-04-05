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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوزراء ينفي تركيز الدولة بمشروعات البنية التحتية على حساب زيادة الرقعة الزراعية

النفي
النفي

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً بشأن تركيز اهتمام الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية على حساب الاهتمام بزيادة الرقعة الزراعية.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتركيز اهتمام الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية على حساب الاهتمام بزيادة الرقعة الزراعية. 

كما أكدت الوزارة حرص واهتمام الدولة بزيادة مساحة الرقعة الزراعية وتحديث المنظومة الزراعية من خلال استصلاح أراضٍ وتبنى نظم حديثة في الري، حيث زادت مساحة الأراضي المنزرعة في مصر بنسبة 9%، لتصل إلى 9.7 مليون فدان في عام 2021، مقارنة بـ 8.9 مليون فدان في عام 2014. 

وأوضحت أنه جارٍ العمل على تنفيذ خطة للتوسع الزراعي الأفقي، من خلال استصلاح 5 ملايين فدان جديد من خلال عدد من المشروعات، أبرزها مشروع تنمية سيناء ومشروع الدلتا الجديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، فضلاً عن اتباع الدولة سياسة التوسع الزراعي بشكل رأسي وزيادة إنتاجية الفدان، من خلال تحسين جودة التقاوي والمخصبات الزراعية، وذلك بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.

وناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

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الوزراء ينفي تركيز الدولة بمشروعات البنية التحتية على حساب زيادة الرقعة الزراعية

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