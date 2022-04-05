النيابة تحقق مع صاحب شركة صرافة يتاجر فى العملة بالتجمع

تجري نيابة التجمع الأول التحقيق في اتهام صاحب شركة صرافة بالاتجار في العملة بمنطقة التجمع.

واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث للوقوف علي ملابسات الواقعة،إذا كانت المضبوطات بقصد الاتجار من عدمة.



وكشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب شركة صرافة- مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية").

بمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.