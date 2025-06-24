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المشاط: الابتكار أصبح ضرورة ملحة في ظل المتغيرات المتسارعة بالعالم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المشاط: الابتكار أصبح ضرورة ملحة في ظل المتغيرات المتسارعة بالعالم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ولاء عبد الكربم

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن معهد التخطيط القومي يبذل جهودًا كبيرة في دعم منظومة التخطيط الاستراتيجي، إلى جانب مساهمة الشركاء في جامعة كولومبيا الذين يعززون الحوار الفعّال حول سبل دمج الابتكار في إطار التنمية المستدامة.

وأضافت المشاط، في كلمة مسجلة خلال المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي، أن الابتكار لم يعد خيارًا ترفيًّا في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، بل أصبح ضرورة ملحة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وأكدت أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب مؤسسات ذات كفاءة عالية، تتبنى استراتيجيات استشرافية قادرة على التفاعل مع التحديات وتحويلها إلى فرص تمهّد الطريق لمستقبل أفضل.

وأشارت إلى أن العديد من الدول تواجه تحديات مستمرة بسبب عدم قدرتها على تحقيق التوازن بين الابتكار والنمو الاقتصادي، الأمر الذي يعوق تقدمها نحو مصاف الدول ذات الدخل المرتفع.

انطلقت صباح اليوم فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولي السنوي الذي ينظمه معهد التخطيط القومي تحت عنوان " *الابتكار والتنمية المستدامة* " بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة – جامعة كولومبيا، ويقام المؤتمر على مدار يومي٢٤_ ٢٥ يونيو الجاري بالقاهرة.

جاء ذلك بمشاركة  الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، وحضور نخبة رفيعة المستوى من متخذي القرار وصانعي السياسات، والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي

الابتكار رانيا المشاط التخطيط

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