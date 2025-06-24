موعد مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا في كأس العالم للأندية

يستعد فريق بايرن ميونخ الألماني لمواجهة بنفيكا البرتغالي مساء اليوم، الثلاثاء، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

موعد مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا

تُقام مباراة بايرن ميونخ ضد بنفيكا في تمام الساعة العاشرة مساء الثلاثاء الموافق 24 يونيو 2025، وتذاع على شبكة DAZN.

وحسم الفريق البافاري تأهله رسميًا إلى الدور ثمن النهائي عقب فوزه القاتل على بوكا جونيورز الأرجنتيني بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية، بعد أن كان قد افتتح مشواره باكتساح تاريخي أمام أوكلاند سيتي بنتيجة 10-0، في واحدة من أكبر النتائج بتاريخ البطولة.