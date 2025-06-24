5 ناشئين من الزهور يشاركون مع منتخب مصر في بطولة العالم للخماسي الحديث

تشارك مصر في منافسات بطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث المقرر إقامتها خلال الفترة من 25 حتى 29 يونيو بالمجر.

وتشهد البطولة مشاركة نحو 200 لاعب يمثلون 33 دولة من أفضل لاعبي العالم في مرحلة تحت 22 عاما، وتخوض مصر منافسات البطولة كقوة عظمى للعبة ب 13 لاعبًا.

ويضم المنتخب المصري للخماسي الحديث المشارك في البطولة 5 لاعبين (3 سيدات و 2 رجال) من نادي الزهور في سابقة هي الأولى من نوعها في هذه الرياضة التي بدأها نادي الزهور مؤخرًا واستطاع خلال فترة وجيزة تحقيق نتائج مميزة من خلال لاعبيه.

وأبطال الزهور المشاركين في بطولة العالم للناشئين هم: معتز وائل ومحمد حاتم في منافسات الرجال، و جنة عطية وجنا وليد وعليا محمود في منافسات السيدات.

ويعد معتز وائل من أهم المرشحين للفوز بلقب فردي الرجال، خاصة بعد حصوله على العديد من الميداليات في بطولات كأس العالم مسجلًا رقما قياسيا عالميا جديدا في المجموع في الطريق إلى الذهب في كأس العالم بودابست في أبريل.

ويواجه معتز منافسة قوية من لاعبين مميزين في مسابقة الموانع مثل: مصطفى ابو عامر من مصر، ومن دول أخرى مثل جوناس كالامينسكاس من ليتوانيا ، وجيمس هولم من بريطانيا العظمى وأكيم جيندتشك اللاعب المحايد.

وتنطلق منافسات بطولة العالم للناشئين للحماسي الحديث غدًا الأربعاء 25 يونيو بتصفيات فردي السيدات، ثم تقام يوم 26 يونيو تصفيات فردي الرجال، ويوم 27 يقام نصف نهائي السيدات، ثم نصف نهائي فردي الرجال يوم 28، وتختتم البطولة يوم 29 يونيو بنهائي فردي الرجال والسيدات.