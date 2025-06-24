قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقتدي بهدى الرسول.. القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية
فساتين سهرة السبب.. فتاة تتهم سيدة وزوجها بالتعدي عليها وآخرين في السلام
الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجهود لجذب الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة
إلقائها القنابل انتهاك جسيم.. ترامب يوجه توبيخًا نادرًا لإسرائيل
الرئيس السيسي يجتمع بمدبولي ووزير الكهرباء .. تفاصيل
لافروف: العدوان الأمريكي والإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية انتهاك للقانون الدولي
لماذا يتمسك الجزيرى بالاستمرار في الزمالك؟.. مصدر يكشف السر
محافظ الأقصر يعلن أوائل الإعدادية.. 37 طالبًا وطالبة يحصلون على الدرجة النهائية
المشاط: الابتكار أصبح ضرورة ملحة في ظل المتغيرات المتسارعة بالعالم
الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع جامعة الدول العربية في المهندسين
تفاصيل خطة الدراسة الأسبوعية لجميع المدارس الفنية المطبقة للجدارات بالعام الدراسي المقبل
رئيس الوزراء القطري: نعمل مع مصر على وقف إطلاق النار بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

5 ناشئين من الزهور يشاركون مع منتخب مصر في بطولة العالم للخماسي الحديث

اللاعبين
اللاعبين
إسلام مقلد

تشارك مصر في منافسات بطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث المقرر إقامتها خلال الفترة من 25 حتى 29 يونيو بالمجر.

وتشهد البطولة مشاركة نحو 200 لاعب يمثلون 33 دولة من أفضل لاعبي العالم في مرحلة تحت 22 عاما، وتخوض مصر منافسات البطولة كقوة عظمى للعبة ب 13 لاعبًا.

ويضم المنتخب المصري للخماسي الحديث المشارك في البطولة 5 لاعبين (3 سيدات و 2 رجال) من نادي الزهور في سابقة هي الأولى من نوعها في هذه الرياضة التي بدأها نادي الزهور مؤخرًا واستطاع خلال فترة وجيزة تحقيق نتائج مميزة من خلال لاعبيه.

وأبطال الزهور المشاركين في بطولة العالم للناشئين هم: معتز وائل ومحمد حاتم في منافسات الرجال، و جنة عطية وجنا وليد وعليا محمود في منافسات السيدات.

ويعد معتز وائل من أهم المرشحين للفوز بلقب فردي الرجال، خاصة بعد حصوله على العديد من الميداليات في بطولات كأس العالم مسجلًا رقما قياسيا عالميا جديدا في المجموع في الطريق إلى الذهب في كأس العالم بودابست في أبريل.

ويواجه معتز منافسة قوية من لاعبين مميزين في مسابقة الموانع مثل: مصطفى ابو عامر من مصر، ومن دول أخرى مثل جوناس كالامينسكاس من ليتوانيا ، وجيمس هولم من بريطانيا العظمى وأكيم جيندتشك اللاعب المحايد.

وتنطلق منافسات بطولة العالم للناشئين للحماسي الحديث غدًا الأربعاء 25 يونيو بتصفيات فردي السيدات، ثم تقام يوم 26 يونيو تصفيات فردي الرجال، ويوم 27 يقام نصف نهائي السيدات، ثم نصف نهائي فردي الرجال يوم 28، وتختتم البطولة يوم 29 يونيو بنهائي فردي الرجال والسيدات.

بطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث بطولة العالم نادي الزهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي وبورتو

قرار عاجل من فيفا ضد الأهلي بعد التعادل مع بورتو

القطاع الخاص

بقرار حكومي.. مفاجأة للعاملين بالقطاع الخاص خلال أيام

باق أسبوع.. سحب عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء المشتركين

باق أسبوع.. سحب عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء المشتركين

هل القرض البنكي يجلب الخراب

هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر؟.. انتبه لـ5 حقائق

الإيجار القديم

هام للمستأجرين| تمديد شرط "الشقة المغلقة" 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترح

ايران

التلفزيون الإيراني: طهران تعلن تطبيق وقف إطلاق النار بعد توسل ترامب

استهداف ايران لقاعدة العديد في قطر

ليس مجاملة دبلوماسية.. سر تحذير إيران لـ قطر قبل استهداف قاعدة العديد | تقرير

قرار عاجل بشأن نقل ملكية أسهم أحمد الدجوي بشركة دار التربية في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة لإحدى الحفيدات

قرار عاجل بشأن نقل ملكية أسهم أحمد الدجوي بشركة دار التربية لإحدى الحفيدات

ترشيحاتنا

افتتاح المؤتمر

وزير الصحة يفتتح النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي

مجمع كهنة

بحضور الأنبا رافائيل.. انعقاد اجتماع مجمع كهنة كنائس وسط القاهرة

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

بحضور لفيف من الأساقفة.. حفل استقبال نيافة الأنبا أولوجيوس في قطاع كنائس عين شمس

بالصور

بدون ماكينة.. طريقة عمل آيس كريم المانجو الطبيعي

عمل ايس كريم المانجو الطبيعي
عمل ايس كريم المانجو الطبيعي
عمل ايس كريم المانجو الطبيعي

شاهد.. موتوسيكل خارق بسرعة 13 ألف دورة في الدقيقة

موتوسيكل
موتوسيكل
موتوسيكل

لماذا تخشى إسرائيل ضرب ميناء حيفا المليئ بالسيارات الكهربائية؟

ميناء حيفا
ميناء حيفا
ميناء حيفا

طريقة عمل بيكاتا الفراخ.. أكلة فاخرة بمكونات بسيطة

طريقة عمل بيكاتا الفراخ
طريقة عمل بيكاتا الفراخ
طريقة عمل بيكاتا الفراخ

فيديو

إصابة نيللي كريم بورم كبير

نيللي كريم: حلم أنقذني من ورم خطير وتشخيص طبي خاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: النووي خارج إيران.. وإسرائيل تستنجد بترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

المزيد