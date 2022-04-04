حبس تشكيل عصابى تخصص في سرقة المحال التجارية بالقاهرة

أمرت النيابة العامة حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهم بسرقة المحال التجارية بالقاهرة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (صاحب شركة ملابس كائنة بدائرة القسم) بإكتشافه كسر باب السيكوريت الخاص بالشركة ملكه وسرقة )مبلغ مالى - هاتف محمول ) .

بالإنتقال وإجراء المعاينة تبين وجود كسر بباب الشركة وسلامة جميع منافذ الشركة محل البلاغ ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج ، له معلومات جنائية) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المحال التجارية بأسلوب "كسر الباب" و أقر بارتكابه عدد (4) حوادث سرقة من داخل المحال التجارية بذات الإسلوب ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائه "سيئى النية" (ثلاثة أشخاص) وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.