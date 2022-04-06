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رئيس التحرير
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جامعة حلوان تكشف خطة الأنشطة الرياضية خلال شهر رمضان.. ورئيس الجامعة الرياضية تحافظ على الصحة و نحرص على تنظيم الأنشطة.. وتربية رياضية توضح أهمية ممارستها بالشهر الكريم

جامعة حلوان
جامعة حلوان
  • رئيس جامعة حلوان :  خطة للأنشطة الرياضية خلال شهر رمضان
  • عميد تربية رياضية حلوان :  ممارسة الأنشطة الرياضية تحافظ على الصحة
  • تربية رياضية حلوان توضح أهمية ممارسة الرياضة في شهر رمضان  للطلاب
  • عميد صيدلة حلوان دورة رمضانية لكرة القدم حفاظا على صحة الطلاب

 

 


تحرص جامعة  حلوان على تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية والندوات الثقافية والعلمية والبرامج التدريبية، ضمن الأنشطة الطلابية للعام الجامعي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، وذلك حرصا من الجامعة على تنمية قدرات الطلاب البدنية والعقلية، واكتشاف المواهب الخاصة بهم، والترفيه عنهم في فترة الدراسة.


و أعلنت كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان أن ممارسة الرياضة بشكل عام لها دوراً هامّاً في الحفاظ على وزن الجسم الصحّي ومقاومة الجسم للأمراض، و لكن يتوقّف بعض الصائمين عن ممارسة  النشاط الرياضي خلال شهر رمضان الكريم .


لذا صرح الدكتور ممدوح مهدي القائم  باعمال  جامعة حلوان لصدي البلد ، بأن جامعة حلوان تحرص على تنظيم جميع الأنشطة، خاصة الرياضية، خلال شهر رمضان. في إطار توسيع خريطة الأنشطة الطلابية التي تساهم في بناء جسد سليم معافى لما لها من فوائد رياضية وصحية وترويحية وذهنية.


وأضاف مهدي أن الأنشطة الطلابية تساهم في تعزيز ثقة الشباب في أنفسهم وقدراتهم وإمكانياتهم وحثهم على استغلال طاقتهم واستثمارها بشكل إيجابى يخدمهم ويخدم مجتمعهم، وصقل قدراتهم القيادية والسلوكية ورفع روح التنافسية الشريفة.


و تابع الدكتور سامح سرور  عميد صيدلة حلوان لصدي البلد  ان الأنشطة الرياضية تساهم في بناء جسد سليم معافى، بجانب الترويح عن الطلاب وزرع روح التنافسية الشريفة بينهم،


موضحاً  أن  الكلية قد اطلقت فعاليات ذورة كرة قدم خلال شهر رمضان و  تقام  في الأسبوع الثاني والثالث من رمضان نهاراً بنظام خروج المغلوب بمشاركة كلاً من فريق أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وفريق العاملين بالكلية والفرق الطلابية ويتكون كل فريق من ٦ أفراد.


و صرحت الدكتورة أمل عبد الله عميد كلية التربية الرياضية لصدي البلد  أن ممارسة الرياضة في رمضان تساعد في المحافظة على صحة وكفاءة الأجهزة الحيوية واللياقة الصحية والبدنية والوقاية من الأمراض المختلفة المصاحبة للحياة العصرية، بالإضافة انها تساعد علي فقد جسم الصائم الكمّ الأكبر من الدهون نتيجة انخفاض مستويات السكر في الدم، وهو سرعان ما يستعيد الطاقة اللازمة لتعافيه بعد كسر الصيام.

و في إطار اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية ، تنظم كلية الصيدلة جامعة حلوان دورة رمضان لكرة القدم، تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وريادة  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف  الدكتور سامح سرور عميد الكلية، و الدكتورة سحر عبد المحسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور محمد عمارة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وفي ظل أنشطة أسرة حياة.

كما تقدم كلية التربية الرياضية بنات تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتورة امل عبد الله عميد كلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان بعض المعلومات الهامة عن أهمية الرياضية خلال شهر رمضان في ظل حملة توعوية تنظمها إدارة الإعلام بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالجامعة خلال شهر رمضان الكريم.

و صرحت الدكتورة أمل عبد الله عميد الكلية أن أفضل وقت لممارسة النشاط الرياضي هو قبل ساعة من موعد آذان المغرب ، أو قبل وجبة السحور ،أو بعد انقضاء ساعتين إلى ثلاث ساعات بعد الفطور،  وأسوأ وقت لممارسة الرياضة هو في منتصف النهار، لأن طاقة الصائمين سوف تستنفد، ولن يستطيعوا تناول الطعام لشحن المزيد من الطاقة ، ومع ذلك إذا كان النهار هو الوقت الوحيد المتاح تفضل ممارسة الرياضة لمدة 20 إلى 30 دقيقة فقط، والقيام بتمارين خفيفة.

وقد اوضحت كلية التربية الرياضية بحلوان فوائد ممارسة الرياضة في رمضان لم تنتهِ إذ أنها تُقدم الفوائد منها:
•تقوية الجهاز المناعي: فالرياضة تزيد من قدرة الجسم على مقاومة الكثير من الأمراض.
•تقوية عضلة القلب والرئة: فتساعد الرياضة على تحمل مشاق الصيام.
•القضاء على الخمول: الرياضة تُقاوم الكسل الحادث بكثرة في رمضان، وتعمل على تنشط الجسم للقيام بأعباء رمضان.
•موازنة مكونات الجسم: ممارسة الرياضة في رمضان مهمة للمحافظة على توازن مكونات الجسم من سوائل وعضلات، ودهون، وعظام.

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