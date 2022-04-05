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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ودعها بكلمات مؤثرة .. وفاة والدة المخرج حسام الجوهري

صدى البلد

أعلن المخرج حسام الجوهرى وفاة والدته، من خلال حسابه الرسمي على فيسبوك.


وكتب الجوهري:"مع السلامة يا أمى، مع السلامة يا حبيبتى، مع السلامة يا أطيب وأحن خلق الله، ربنا يرحمك بحق الأيام المفترجة دي".

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يذكر أن آخر أعمال المخرج حسام الجوهري مسلسل "وادى الجن" من تأليف منة إكرام وعمر خالد ومحمد هشام عبية، وبطولة مجموعة من الفنانين الشباب، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر من مصر ومحسن منصور من السعودية، ورؤى شنوحة من لبنان، والنجوم خالد كمال، فراس سعيد وريهام سعيد، علا رامي، إلى جانب شمم الحسن من العراق، عبد الرحمن اليمانى من السعودية، سينثيا خليفة من لبنان والوجوه الشابة هنا داوود وحسن مالك.

حسن منصور حسن مالك ريهام سعيد نقابة المهن التمثيلية كلمات مؤثره مسلسل دنيا تانية دنيا تانية

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