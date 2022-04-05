محمد جمعة عن شائعة وفاة أحمد بدير: كلنا فاهمين مين بيعمل كده

نفى الفنان محمد جمعة، ما تردد حول وفاة النجم القدير أحمد بدير.

وكتب "جمعة"، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا، يطمئن فيه جمهور النجم الكبير أحمد بدير عليه، قال خلاله: رمضان كريم.. الأستاذ أحمد بدير بخير وبصحة.

وأضاف محمد جمعة، عن تلك الشائعة: كل الشائعات أعتقد محدش بقى غبي.. وفاهمين مين بيعمل كده.

ويشارك أحمد بدير في موسم مسلسلات رمضان 2022 من خلال مسلسل "الاختيار 3 - القرار" مع النجوم: أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوي، وصبري فواز وغيرهم.

محمد جمعة وجزيرة غمام

جدير بالذكر أن الفنان محمد جمعة، يشارك في مسلسل جزيرة غمام، ويجسد دور الشيخ يسري، الرجل الطيب الذي يرث المال، ويساعد الناس، ضمن أحداث المسلسل، ولكن فجأة تتحول شخصيته وتتبدل، ويبدأ في آلاعيبه الشريرة، ويفرق بين الأشقاء.

وتدور أحداث العمل في إطار صعيدي، ويناقش صراع الأخوة، والمشاكل التي تحدث بينهم.