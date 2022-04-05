عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد جمعة عن شائعة وفاة أحمد بدير: كلنا فاهمين مين بيعمل كده

أحمد بدير
أحمد بدير

نفى الفنان محمد جمعة، ما تردد حول وفاة النجم القدير أحمد بدير.

وكتب "جمعة"، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا، يطمئن فيه جمهور النجم الكبير أحمد بدير عليه، قال خلاله: رمضان كريم.. الأستاذ أحمد بدير بخير وبصحة.

وأضاف محمد جمعة، عن تلك الشائعة: كل الشائعات أعتقد محدش بقى غبي.. وفاهمين مين بيعمل  كده.
ويشارك أحمد بدير في موسم مسلسلات رمضان 2022 من خلال مسلسل "الاختيار 3 - القرار" مع النجوم: أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوي، وصبري فواز وغيرهم.

محمد جمعة وجزيرة غمام

جدير بالذكر أن الفنان محمد جمعة، يشارك في مسلسل جزيرة غمام، ويجسد دور الشيخ يسري، الرجل الطيب الذي يرث المال، ويساعد الناس، ضمن  أحداث المسلسل، ولكن فجأة تتحول شخصيته وتتبدل، ويبدأ في آلاعيبه الشريرة، ويفرق بين الأشقاء.

وتدور أحداث العمل في إطار صعيدي، ويناقش صراع الأخوة، والمشاكل التي تحدث بينهم.

محمد جمعة أحمد بدير وفاة النجم القدير أحمد بدير جمهور النجم الكبير أحمد بدير الاختيار 3

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

ميار الببلاوي تنهار وتصرخ على الهواء بعد عرض مشهد تمثيل لها.. فيديو

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

موضوعات متعلقة

فنانة عظيمة| حلمي بكر يكشف مفاجأة: شيرين عبدالوهاب حامل ولسه مطلقتش

المداح 2 الحلقة 4.. مواجهة ساخنة بين حمادة هلال والجنية سهر الصايغ

مسلسل المشوار الحلقة 3.. محمد رمضان يحاول الهروب وخليل يبحث عن الشنطة

مسلسل المداح2 أسطورة الوادي الحلقة 4..حمادة هلال يجد السلسلة ويحل لغز الفتاة

مسلسل توبة الحلقة 3.. المواجهة الأولى بين عمرو سعد وشقيقه دياب

منة جلال تهاجم منة عرفة: أنتى رصيدك إيه عشان تتكلمي كده

مواعيد مسلسل الاختيار 3..أحداث مثيرة تنتظر الحلقة الثالثة

توقف عضلة قلب الفنان السعودي خالد سامي والوضع حرج بـ العناية المركزة

ترشيحاتنا

القبض على دعاء سهيل خبيرة التغذية بتهمة النصب والاحتيال

أبو الغيط يكشف عن الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية على الدول العربية

دعاء قبل الفجر مستجاب .. 4 كلمات تجعل ذنوبك تتساقط كأوراق الشجر

محمد جمعة عن شائعة وفاة أحمد بدير: كلنا فاهمين مين بيعمل كده

محلل اقتصادي لبناني: بيروت يتحكم بها سياسيون ليس لهم ولاء للوطن.. فيديو

الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا الأسبوع الجاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عواشر مبروكة.. الحريرة تزين المائدة المغربية في الشهر الكريم

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

مكتوب عليا الحلقة 3.. سطو مسلح يجمع أكرم حسني مع حبيبته هنادي مهنا

تزوجت ابنها بالخطأ.. قصة فنانة بدأت حياتها بسجن والدها وهروبها من زوجها

فيديو

إعلانات ومسلسلات رمضان.. رقص ومشاهد مثيرة.. فيديو جراف

كيف يدخل من مات تاركا للصلاة في رمضان جهنم؟.. شاهد رد مبروك عطية

الحكومة اللبنانية تعلن إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي .. ما القصة؟ “فيديوجراف”

الرجالة أقربلي من الستات ولا اتعمد الجرأة.. تصريحات مثيرة لـ إيناس الدغيدي

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ