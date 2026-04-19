رئيس وزراء لبنان يتوجه إلى لوكسمبورج وباريس لبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي

يتوجه رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى لوكسمبورج بعد غد / الثلاثاء / تلبيةً لدعوة الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، حيث يلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث عدد من القضايا المشتركة والتطورات الإقليمية.

ومن المقرر أن تتناول اللقاءات سبل تعزيز التعاون بين لبنان والاتحاد الأوروبي، إلى جانب مناقشة المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة، في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها الساحة الإقليمية.

وفي سياق متصل، يقوم رئيس مجلس الوزراء اللبناني، بزيارة إلى باريس، حيث يعقد اجتماعاً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق دعم لبنان في مختلف المجالات.