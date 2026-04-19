العراق: تعيين الاحتلال ممثل دبلوماسي لدى أرض الصومال سابقة مرفوضة تمس سيادة الدول

أعربت وزارة الخارجيّة العراقية، اليوم إدانة العراق إعلان الاحتلال الإسرائيلي تعيين ممثل دبلوماسي لدى ما يسمى (أرض الصومال).

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنها تعرب عن إدانتها الشديدة لإعلان الاحتلال الإسرائيلي تعيين ممثل دبلوماسي لدى ما يسمى بـ "أرض الصومال"، مؤكدة أن هذا الإجراء يكشف عن نوايا تهدف لتشجيع النزاعات والصراعات داخل الدول، ويعد سابقة مرفوضة تمس أسس القانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول ووحدتها.

وأشارت إلى موقف العراق الثابت والداعم لوحدة أراضي الصومال وسيادته، مشددة على رفضه لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بذلك.