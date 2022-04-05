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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فنون تطبيقية حلوان: تقليل اليوم الدراسي خلال رمضان لا يؤثر على المحاضرات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

صرحت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، بالنسبة لنظام الدراسة بالكلية خلال شهر رمضان ، أنه تم تغيير موعد انتهاء المحاضرات وتقليل زمن المحاضرة بكافة كليات الجامعة وهذا معتاد لتسهيل اليوم الدراسي على الطلاب.

ونوهت إلى أنه تم مراعاة التدريبات العملية بكليات الفنون والكليات الطبية خلال وضع جداول المحاضرات.

وتابعت عميد كلية الفنون التطبيقية، أن الكلية ستنظم مجموعة من الأنشطة خلال شهر رمضان يتم التجهيز لها سواء معرض للكتاب فى الأسبوع الثانى من رمضان والأسبوع الثالث سيتم تنظيم معرض استعدادا للعيد وندوات تثقيفية بشكل أسبوعى لجان بعض الأنشطة الطلابية الأخرى.

وأوضحت إدارة جامعة حلوان أن الجامعة مستمرة خلال شهر رمضان في تنظيم كافة الأنشطة الطلابية وتقديم كافة خدماتها للطلاب.

 

و أعلنت انه من المقرر ان ينتهي اليوم الدراسي الساعة الرابعة عصرا ، وان الجامعة مستمرة في تقديم كافة خدماتها للطلاب طوال الشهر . 

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و قد أعلنت جامعة حلوان عن وضع خطة للأنشطة الطلابية طوال الشهر الكريم بها العديد من المسابقات الرياضية و الأنشطة الرياضية و الدورات الرمضانية.

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