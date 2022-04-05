مستقبل وطن يفتتح 15 منفذًا لبيع سلع رمضان في الإسكندرية

بأسعار مخفضة..

افتتح حزب مستقبل وطن في الإسكندرية، برعاية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، 15 منفذًا بنطاق أحياء الإسكندرية، بأسعار مخفضة، تخفيفًا على المواطنين في شهر رمضان، وفقًا لتوجيهات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب وزعيم الأغلبية بمجلس النواب.

وتفقدت عزة سعد رئيس حي وسط منفذ حزب مستقبل وطن بالرصافة لبيع السلع الرمضانية والتموينة بأسعار تنافسية للجمهور لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك في حضور نواب محرم بك النائبين محمد جبريل ومحمود قاسم، عضوي مجلس النواب، والنائب محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ.

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كما تفقدت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية، معرض الحزب بمنطقه كرموز، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بناءً على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وبمناسبة شهر رمضان الكريم، ودعما لاحتياجات المواطنين.

وتبادلت سحر شعبان الحديث مع عددًا من المواطنين أثناء تواجدهم بالمعرض للحصول علي مستلزماتهم واحتياجاتهم من السلع من سكر وارز وزيت وغيرها من السلع الأساسية.

وأكد النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، أن الحزب يُكثف جهوده، لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، في مختلف أقسام المحافظة، كجزء من دور الحزب المجتمعي لمساندة دور الدولة في توفير المواد الغذائية للمواطنين بأسعار رخيصة.

وقال النائب رزق راغب ضيف الله، إن تخفيف أعباء المواطن البسيط من أهم أولويات حزب مستقبل وطن، وان هناك غرفة عمليات تعمل بشكل دائم لتوفير احتياجات الأسرة بأسعار مناسبه، والقضاء على جشع التجار وتوفير السلع بأسعار مخفضة، حيث تصل نسبة التخفيض إلى 30% على السلع المعروضة.