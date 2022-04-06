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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مزاد سيارات جديد لـ وثاق للتأمين التكافلي.. تفاصيل

مزاد سيارات
مزاد سيارات

تتميز فعاليات المزادات العلنية للسيارات، داخل السوق المصرية بالعديد من المميزات والتي يأتي أهمها الانخفاض في الأسعار، إضافة إلى وجود سيارات مميزة وأيضًا فارهة ، والتي تعتبر فرصة جيدة للمقبلين على شراء السيارات الجديدة او المستعملة .

كما شهد السوق المصرية، حالة من الحراك فى الفعاليات الفترة الأخيرة وعمليات البيع والشراء سواء للسيارات المستعملة او الجديدة "الزيرو"، ومن ضمن هذه الفعاليات، يأتي مزاد وثاق للتأمين التكافلي لسيارات الحوادث يوم 18 أبريل الجاري الموافق 17 رمضان.

ويضم مزاد وثاق للتأمين التكافلي سيارات ملاكي وفان بحالات جيدة بجانب سيارات الحوادث.

وأوضحت الشركة أن البيع سيكون سيارة بسيارة لأي شخص بصورته الفردية وبدون سجل تجاري أو بطاقة ضريبية ، والسيارات في المزاد سارية الترخيص من موديلات مختلفة من موديلات 2008 الي موديلات 2022 من طرازات مختلفة.

كما يأتي من بين سيارات مزاد وثاق للتأمين التكافلي سيارات فولكس فاجن باسات - سيتروين C3 ، سيتروين سى إليزيه - هيونداى أكسنت - جيب رينيجيد - نيسان جوك ، نيسان صنى - لادا جرانتا ، لادا ٢١٠٧ - شيفروليه أفيو ، شيفروليه n300- كيا سيراتو - رينو سانديرو ، رينو داستر - متسوبيشى لانسر - شيرى اريزو – MG 5 مع أنواع أخرى عديدة بالاضافة الى لوط قطع غيار مستعمل.

وللمشاركة في المزاد تطلب كراسة الشروط  للمعاينة والمزاد نظير مبلغ ١٠٠جنيه بمخزن الشركة يوميا خلال شهر رمضان  من ١١ صباحاً الى ٢.٣٠ ظهراً  عدا الجمعة والسبت.

وستعقد جلسه البيع بمقر نادى الشركة المصرية للاتصالات ٨٢ كورنيش النيل - العجوزة - امام السيرك القومى والمعهد البريطانى للغات الساعة ١٢ظهراً.

 

السوق المصري السيارات شيفروليه حوادث شراء السيارات

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