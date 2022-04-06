تكثيف وتطويل.. طريقة عمل وصفة طبيعية لزيادة الرموش

تعانى الكثير من النساء من مشكلة تساقط الرموش أو أنها قصيرة جدا مما يفسد إلاطلالتهن ويلجأن إلى تركيب الرموش الصناعية للحصول على مظهر أنيق.

نعرض لكم طريقة عمل وصفة طبيعية لزيادة الرموش، وفقا لما جاء في موقع “boldsky ” .

مكونات وصفة تطويل الرموش:

ماء

زيت جوز هند طبيعي

2 قطعة قطن

طريقة عمل وصفة الرموش

غمس كرة قطنية في الماء والصابون وأخرجيها واعصري الماء منها.

استخدمي الكرة القطنية الرطبة لتنظيف رموشك جيدًا وكوني لطيفة أثناء التنظيف لمنع التقصف. جففي الرموش بقطعة قماش نظيفة.

استخدمي قطعة قطن لوضع زيت جوز الهند على خطوط الرموش العلوية والسفلية.

اتركيه طوال الليل واشطفه في الصباح.

يمكن أن يؤدي التطبيق اليومي لهذا العلاج المنزلي إلى النتيجة المطلوبة

