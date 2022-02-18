طريقة لتطويل الرموش من أول مرة،تعتبر الرموش تاج العين وسر جمالها والجاذبية ، رمش الإنسان له وظيفة واقية إنه مصمم لاحتفاظ العين، يحتوي الغطاء السفلي عادةً على ما بين 75 إلى 80 جلدة في أربعة صفوف ، بينما يحتوي الغطاء العلوي على ما بين 90 إلى 160 جلدة في خمسة أو ستة صفوف الرموش نفسها تتصل بالأوعية الدموية ولها دورة حياة تتراوح بين 4 و 11 شهرًا يمكن أن تنمو الرموش الصحية إلى حوالي 12 ملم ولها انحناء طفيف.



طريقة لتطويل الرموش من أول مرة

يحسن الأهتمام بالرموش

يمكن أن يحسن الأهتمام بالرموش بشكل صحيح من صحة رموشك ، مما يجعلها أقل عرضة للكسر. هذا يمكن أن يجعلها تبدو أطول وأكثر سمكا. تتضمن بعض نصائح العناية بالرموش ما يلي:

تفريش رموشك بانتظام بفرشاة رمش

اغسلي وجهك وعينيك بصابون لطيف يوميًا

إزالة مكياج العيون في نهاية كل يوم



ضعي زيت جوز الهند على الرموش.

يوصي باستخدام زيت جوز الهند كإجراء وقائي ، لأنه يهدئ جذع الشعرة لمنع تكسرها. ويضيف الدكتور مارمور: "يساعد أيضًا في إبقائها رطبة ويقلل من تساقط الشعر".

مشطي رموشك بالفرشاة.

"الممارسة البسيطة المتمثلة في تفريش رموشك يوميًا يمكن أن تساعد في تحفيز النمو". "تعمل عصي الماسكارا الخالية من المكياج بشكل أفضل. مرريها برفق على رموشك لمدة لا تزيد عن خمس دقائق. يجب أن يؤدي ذلك إلى خدعة إزالة الرموش السائبة وتقوية الرموش المتبقية."

تطويل الرموش بدون زيوت

أذا كنت تريدين الحصول على رموش طويلة فى أسرع وقت ولا تفضلين وضع الزيوت ،أليك أفضل طريقة لتطويل الرموش بدون زيت وهي عبارة عن استعمال الفيتامين فمن المعروف أن هذا الفيتامين تحتوي على مكونات تساعد فى تكثيف الرموش واطالتها وبرها،لذلك عليك احضار بعض الكبسولات التي تباع في الصيدليات من فيتامين E ،وبعد هذا من المهم فتح اثنتين منها وتطبيق على الرموش باستخدام فرشاة ماسكارا نظيفة، ومن خلال هذه الوصفة سوف تحصلين على أفضل نتائج لأطالة الرموش فى وقت قياسي سوف تندهشين من النتيجة .