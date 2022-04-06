الصين تؤكد للفلبين أهمية تجنب اتخاذ إجراءات تضر العلاقات الثنائية

أكد زير الخارجية الصينى "وانج يى" لنظيره الفلبينى "تيودورو لوسين"، أهمية تجنب اتخاذ إجراءات غير مناسبة قد تسبب في إلحاق الضرر بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان أمس الثلاثاء أن وزير الخارجية الصينى أبلغ نظيره الفلبينى بضرورة أن يتم الامتناع عن اتخاذ إجراءات تضر بالاستقرار في منطقة بحر الصين الجنوبي، مؤكدا أنه يتعين على الجانبين معالجة أي خلافات بطريقة هادئة ومناسبة من أجل الحيلولة دون تأثر العلاقات الصينية الفلبينية بمثل تلك الخلافات.

ووفقا للبيان فقد عرض وزير الخارجية الصيني إمكانية قيام بلاده بالمساعدة على تحسين مشروعات البنية الأساسية في الفلبين، وأعرب أيضا عن استعداد الصين للاستمرار في تلبية احتياجات الفلبين من لقاحات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ وذلك بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الصحة العامة.