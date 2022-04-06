رامز جلال يحتفل بتصدر حمو بيكا الترند بعد ظهوره في برنامجه للمقالب



حل مؤدي المهرجانات حمو بيكا ضيفًا علي الفنان رامز جلال في برنامج رامز موفى ستار المُذاع على فضائية mbc مصر، كواحد من ضحايا برنامج المقالب الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك.



واحتفل رامز بتصدر اسم حمو بيكا التريند فى الدول العربية من خلال نشر صورة عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق "‏اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا والله المستعان 🤲حلقة حمو بيكا تريند على اليوتيوب فيأغلبب الدول العربية 🔥🔥🔥💪وربنا يتمها على خير و يكملها بالستر #رامز_موفي_ستار #رامز_جلال".



ويشارك رامز في استدراج الضيوف لتصوير المقلب النجم العالمي فان دام باعتبار أن الفكرة تقوم على إيهام الضيف بأنه يصور مشهد حركة في أحد الأفلام السينمائية.



وفكرة برنامج هذا الموسم تدور حول تصوير فيلم بطولة الفنان فان دام، ويجب أن يشارك الضيف في بطولة العمل أمام فاندام، حيث يسافر الفنان إلى السعودية لتمثيل المشاهد والتدرب على الدور قبل البدء في التصوير، ثم يستدرج رامز الفنان إلى جسر ثم يسقط في بحيرة تحت الجسر مليئة بالكثير تماسيح ثم يظهر رامز ويكشف عن هويته الحقيقية فجأة.



