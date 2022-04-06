الموسيقي العربية تبدأ احتفالات رمضان بالأوبرا

تبدا دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر سهراتها الرمضانية بحفل تحييه فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي وذلك في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس ٧ إبريل على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج مختارات من أعمال زمن الفن الجميل التي أبدعها كبار الملحنين منها موسيقة فاتت جنبنا - أه منك يا جارحني لمحمد عبد الوهاب ، المسحراتي لسيد مكاوي ، مولاي - التوبة - الحب اللي كان لبليغ حمدي ، ام النبي لجمال سلامة ، داري العيون ، تملي في قلبي لمحمد فوزي ، رمضان جانا لمحمود الشريف ، موسيقى توبة - هلت ليالي - إياك من حبي لفريد الاطرش ، سلو قلبي لرياض السنباطي .. اداء رحاب عمر ، أميرة أحمد ، نهاد فتحي ، مصطفى النجدي ، إبراهيم راشد ، وليد حيدر .

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست في عام 1967 بقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة، تحت اسم فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث الغنائي وتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة، وخلال مشوارها الفني أتاحت الفرصة لمؤلفي الموسيقى المحدثين والمعاصرين لتقديم إنتاجهم الجيد من القوالب التقليدية.

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