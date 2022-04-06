«عادات وتقاليد المصريين في رمضان» ببيت ثقافة طامية بالفيوم|صور

نظّم بيت ثقافة طامية ، بمحافظة الفيوم جلسة حوارية بعنوان "عادات وتقاليد المصرين في رمضان" بحضور الشيخ مصطفى السيد من مديرية الأوقاف وحمدي محمد مدير مركز المعلومات بالوحدة المحلية بالروضة وحسين محمد موجه بالإدارة التعليمية وعدد من الجمهور والأطفال من أبناء مركز ومدينة طامية.

قال الشيخ مصطفى السيد إن العادات والتقاليد المصرية في شهر رمضان الكريم ينتظرها العالم الإسلامي والمصريون خاصة، فهو شهر الخير واليمن والبركات ويتميز كل شعب من الشعوب العربية بمظهر من مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم.

وأشار حمدي إلى أن شهر رمضان في مصر يتمتع بعادات وتقاليد مميزة يستقبله المصريون بطقوس تعليق الزينة والفانوس لتعم البهجة والفرحة أجواء ميادين وشوارع المحروسة.

وأضاف حسين أن عادات وتقاليد مصر في شهر رمضان تتميز بشراء السلع الغذائية وياميش رمضان التي لا تخلو منها أي مائدة رمضانية.

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