دينا شرف: الاختيار ملحمة وطنية توثق تاريخ عايشناه

قالت المذيعة دينا شرف، إنها تُتابع مسلسل الاختيار 3، معقبة: "ده من أهم المسلسلات اللي أنا بتابعها على مدار الـ 3 سنوات اللي فاتوا".

وأضافت دينا شرف خلال برنامج "صباح الخير يامصر"، المُذاع على فضائية "الأولى"، أن مسلسل الاختيار أثبت دور القوى العاملة في تشكيل وعي المشاهد والمواطن المصري بشكل خاص.

وتابعت: "الاختيار مش مجرد مسلسل درامي بيتذاع في رمضان، ولكن هو ملحمة وطنية بيوثق تاريخ عايشناه كلنا .. وشوفناها صوت وصورة".

وأكملت دينا شرف قائلة: "عيشنا الحدث نفسه .. فلما بنشوف المسلسل ونعرف الخيوط كانت متركبة ازاي، أكيد كل حاجة بتتفسر لينا"، مشيرة إلى أن هذا المسلسل يؤكد رؤية الدولة المصرية في حمايتها.