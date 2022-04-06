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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب جرعة مخدرات.. حبس المتهم بقتل زوجته في مدينة نصر

صدى البلد

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطل لاتهامه بقتل زوجته طعنًا بالسكين 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحريات، أن المتهم مدمن ودائم التعدي بالضرب على زوجته بسبب مطالبتها له بالبحث عن عمل بدلًا منالجلوس في المنزل.

 

مبلغ مالي لشراء جرعة مخدرة

 

وأوضحت التحريات، أنه في يوم الواقعة نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب مطالبته لها بمبلغ مالي لشراء جرعة مخدرة، فتطورت إلى مشاجرة تعدى عليها المتهم بالضرب، فهددته الضحية بترك المنزل وعودتها إلى بلدتها بمحافظةأسيوط وفضح أمره أمام أسرته.

وأشارت التحريات، إلى أن المتهم عقب سماع تهديدات زوجته خاف أن تفضحه أمام أسرته فدخل المطبخ واستل سكينًاوسدد لها 10 طعنات متفرقة لجسدها، ثم استولى على الأموال التي بحوزتها واشترى جرعة من المخدرات.

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وأوضحت التحريات، أنه بعد مرور أسبوع على ارتكاب الجريمة، لاحظ الأهالي انبعاث رائحة كريهة من داخل الشقةوأبلغوا الشرطة.

وكان قسم شرطة مدينة نصر ثان، تلقي بلاغا  من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنيةبدائرة قسم الشرطة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم كسر باب الشقة.
 

وبالفحص تبين العثور على جثة "سيدة سيد فرغلي" ربة منزل في العقد الثالث من عمرها، متحللة، وتم نقل الجثة إلىالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعةوتولت النيابة العامة التحقيق.

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