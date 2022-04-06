سليمان جودة: الانتقال للعاصمة الجديدة يحقق نقلة في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين|فيديو

قال الكاتب الصحفي سليمان جودة، إنه بالفترة الأخيرة أصبح للإسكان مفهوم خاص وشامل، أولها: هو حق الإنسان فى أن يكون له سكن لائق، وثانياً: أن السكن لابد أن يكون له مواصفات واشتراكات خاصة الدولة يجب أن تلزم بها الناس.

وأضاف “جودة” خلال حواره ببرنامج “صباحك مصري” المذاع عبر فضائية “mbc مصر 2”، أن هناك انتقالاً تدريجياً من الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن الانتقال للعاصمة الجديدة يحقق نقلة في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع أن مشروعات الإسكان الاجتماعي الجديدة تتميز بمُراعاة الهوية البصرية من خلال التخطيط والمساحات الخضراء.