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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدة المخلفات الصلبة: رفع 21ألف طن قمامة خلال مارس ببركة السبع وأشمون

رفع المخلفات
رفع المخلفات

تلقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تقرير عن أداء وحدة المخلفات الصلبة خلال شهر مارس ، وذلك فى إطار متابعة أعمال منظومة النظافة ونقل المخلفات والتراكمات من النقاط الوسيطة والمقالب العمومية إلى المدفن الصحي والتخلص منها بشكل آمن للإرتقاء بالمنظومة وتحسين البيئة  .

وأفاد  مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، بأنه تم خلال شهر مارس  رفع مايقرب من 21 الف و200 طن قمامة وتراكمات بمركزى بركة السبع وأشمون، موضحاً بأنه  تم الإنتهاء من رفع 13 ألف طن قمامة من مقلب بركة السبع العمومي  وإستمرار رفع المخلفات أول بأول ، وكذا رفع 8 الأف  و200طن من القمامة  من النقطة الوسيطة بمركز ومدينة أشمون .

و أشار إلى أن أعمال الإنشاءات تتم علي قدم وساق في النقطة الوسيطة بمقلب تلا ، مضيفاً بأنه تم إلغاء نقط القمامة الوسيطة بطريق زاوية بمم – طريق كفر الشيخ سليم وتجميلها وتشجيرها وزراعتها بأشجار الليمون والزيتون .

هذا فضلاً عن  متابعة السيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير أثناء نقلها الي المدفن الصحي والتأكد من تشميع السيارات جيداً حفاظاً علي الطرق العامة والبيئة .

من جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية والأحياء بضرورة الاستمرار في شن الحملات المكثفة والتعامل الفورى مع كافة بؤر تجمعات القمامة نقلها إلي المدفن الصحي بكفر داود .

رفع المخلفات تراكمات القمامة محافظة المنوفية المنوفية وحدة المخلفات

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