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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

7 نصائح لتجنب جفاف البشرة في رمضان

جفاف البشرة
جفاف البشرة

تتأثر البشرة خلال شهر رمضان المبارك بعوامل مختلفة، مثل الجفاف نتيجة لعدم شرب الماء بكثرة.

 

وقالت خبيرة التجميل نسمة منصور إن السبب الرئيسي هو قلة تناول السوائل التي تحافظ على رطوبة الجسم والبشرة، وقد تبدو البشرة باهتة أيضا، وتفتقر إلى الإشراق بسبب قلة النوم، لذلك من المهم أن تحرص المرأة على الاعتناء ببشرتها وأن تتبع نظاما مناسبا من المنتجات الطبيعية.

 

وأضافت نسمة منصور، في تصريحات صحفية، أن إهمال شرب الماء بكميات كافية بعد الإفطار لتعويض السوائل التي تم فقدانها أثناء الصيام خاصة عند ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، وتعرض الجلد مباشرة ولفترة طويلة للمنظفات المنزلية التي تتميز بقساوتها يعمل على سحب الرطوبة من البشرة الأمر الذي يعرضها للتشققات والجفاف.

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8 نصائح للتغلب على جفاف البشرة خلال رمضان

نصائح للحفاظ على البشرة من الجفاف 

وقدمت خبيرة التجميل بعض النصائح للحفاظ على البشرة من الجفاف في شهر رمضان.

1- يجب الحرص على تقشير البشرة الجافة بصورة منتظمة من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا، حيث إن تقشير البشرة يحسن من الدورة الدموية ويعمل بشكل جيد ضد احتباس الماء والانتفاخ، خاصة في الصباح، ويساعد تقشير البشرة بانتظام على تنظيف المسام المسدودة، يمكنك استعمال المواد الطبيعية لتقشير البشرة.

2- الترطيب اليومي عن طريق استعمال الكريم المرطب أو الغسول لأكثرة من مرة خلال اليوم، ويُفضّل اختيار الأنواع التي تتناسب مع نوعية البشرة الخاصة بك، إن استخدام المرطب لن يحمي البشرة من فقدان الماء فحسب، بل سيساعد أيضا في راحة البشرة، وحمايتها من الجفاف والتعب وظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

3- اختيار منظف لطيف يخلو من المركبات الكحولية أو الكبريتات ويجب أن يتمتع بخصائصه المرطبة.

4- يجب الحرص على شرب كميات مناسبة من الماء ابتداءً من وجبة الإفطار إلى السحور.

5- تعتبر الشفاه المنطقة التي تتعرض للجفاف بشكل أسرع من غيرها خاصة أثناء الصيام، ولتفادي جفافها وتشققها ينصح باستعمال مرطب الشفاه.

6- يمكن استخدام أحد الزيوت الطبيعية لترطيب البشرة الجافة ومنحها المزيد من النضارة.

7- استخدام منتج يستهدف جميع المشاكل المتعلقة بالعين مثل كريم العينين.

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