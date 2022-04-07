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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

عروض كيا للصيانة.. “تبرع بخصمك” لجمعية بناء الخيرية بالسعودية

كيا فى السعودية
كيا فى السعودية

اعلنت شركة كيا في المملكة العربية السعودية، عن حملة عروض رمضان للصيانة تحت اسم “تبرع بخصمك”، وذلك للسنة الثانية على التوالى.

وأوضحت شركة كيا الجبر “كلاء سيارات كيا”، في المملكة العربية السعودية، أن مميزات عروض الصيانة، هى كالتالى 15% خصم على أجور اليد، و15% خصم على قطع الغيار، و2 لتر زيت محرك مجاناً، و5% من إجمالي أجور العمالة سيتم التبرع بها إلى جمعية بناء الخيرية، و5% من إجمالي قطع الغيار المشتراه سيتم التبرع بها إلى جمعية بناء الخيرية .

وتابعت شركة كيا الجبر وكيل كيا فى المملكة، أن من أهم مايميز صيانات كيا الجبر، أنهم يقومون بتوظيف أصحاب الكفاءات من المهندسين والفنيين وتدريبهم للاهتمام بالسيارات بجودة عالية كما أنهم يحرصوا على العمل وفق معايير فائقة فيما يتعلق بالخدمة وضمان التجربة المثالية”

ومن أهم أولولياتهم الآتي:

1. التعامل مع أي موعد معك باعتباره فرصة لإثبات كفاءتهم وأنهم الأنسب عندما يتعلق الأمر بقطع الغيار الأصلية وخدمة عملاء كيا

2. الاستماع إلى احتياجات العميل باعتباره سبب وجود كيا الجبر كمؤسسة

3. تقديم تقييم لجميع الأعمال المطلوبة والحصول على موافقة العميل قبل البدء بأي أعمال إضافية مطلوبة

4. العناية بالسيارة من خلال استخدام وسائل الحماية المناسبة مثل أغطية المقاعد والفرش الأرضي.

5. الاستعانة بالفنيين المدربين من ذوي الخبرة في استخدام معدات الخدمة المصممة للخدمة أثناء تركيب قطع غيار كيا الأصلية في السيارة

6. إجراء فحص جودة بشكل شامل على السيارة قبل تسليمها وإصدار شهادة جودة للعميل.

7. تقديم شرح وافٍ ومفصلٍ لكل “فاتورة خدمة” على حدة.

المملكة العربية السعودية سيارات قطع غيار تبرع بخصمك كيا

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