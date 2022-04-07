قزم بس حكاية.. حسين طالب أزهري أشطر واحد بيصلح ريداتير في الشرقية.. شاهد

أعاقتي لا تشكل أي عائق أمامي والحمد لله حاليا طالب بكلية أصول الدين جامعة الأزهر وأعمل مع والدي داخل الورشة الخاصة به بقرية بنايوس بمدينة الزقازيق نصلح ريداتيرر السيارات واتمني ان أصبح في أحد الأيام أستاذ في الكلية..بهذة الكلمات بدء "حسين ابراهيم " ابن قرية بنايوس بالزقازيق والذي يعد من الأشخاص قصار القامة حديثة لموقع صدي البلد.

أكد "حسين"في بداية حياتي وخاصة في مرحلة الطفولة كنت أتعرض للتنمر من جانب الأطفال ولكن مع مرور الوقت والتحاقي بالثانوية الأزهرية ومنها الي كلية أصول الدين بالزقازيق لا أعاني من اي تنمر وخاصة وان الكلية التي التحق بها كلية دينية في المقام الأول وجميع الطلاب بها علي خلق وتدين .

وأضاف "حسين" الحمد لله أحفظ القران وخاصة انه مقرر علينا خلال سنوات الدراسة في الإبتدائية والإعدادية والثانوية وحاليا وخلال فترة الأجازة اعمل مع والدي بالورشة الخاصة به لتصليح ريداتير السيارات بقرية بنايوس.

واستكمل "حسين" أن إعاقته لا تشكل أي عائق أمامه ويعمل علي تعلم المهنة والصنعة من والدة بالإضافة الي تقديمة وعدا الي والدته بمساعتدها في الذهاب لرحلة عمره بالمملكة العربية السعودية وهذا اقل تقدير يمكن ان يقدمة لوالدته.

وعن إذا ما كان حاليا يتعرض للتنمر نظرا لقصر قامته أكد "حسين" انه الان لديه سلاما نفسيا وفي حالة تعرض لأي تنمر يقابله بإبتسامة والأن يأتي اليه زبائن يسئلون عليه في الورشة لتصليح سيارتهم.