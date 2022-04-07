حازم إمام: بيراميدز يعاني من اللعب الاستعراضي

كشف حازم إمام عضو اتحاد الكرة ونجم الزمالك السابق عن رأيه في أسباب هزيمة بيراميدز أمام الزمالك ٣-٢ في إطار منافسات الدوري المصري.

وأكد حازم إمام في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن بيراميدز يعاني كثيرا من اللعب الاستعراضي والاستحواذ علي الكرة دون فاعليه هجومية مشددا أن الفريق يعاني من عدم تسجيل أهداف أو تحقيق انتصارات.

وأضاف أن مباراة الزمالك وبيراميدز كان بها العديد من الأخطاء الدفاعية من جانب الفريقين علي الرغم من كونها ممتعة كرويا.

وأضاف أن بيراميدز فريق لا يملك الدوافع الجماهيرية القوية لتحقيق الفوز مشددا أن الأمر يختلف بالنسبة للأهلي والزمالك.

وتابع أن الفريق السماوي حين تتراجع نتائجه يتراجع مستواه للغاية بخلاف القطبين اللذين يمتلكان الدوافع القوية لاستعادة الفوز.