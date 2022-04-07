من منطلق المسئولية المجتمعية.. «المؤتمر» ببني سويف يشارك في حملة ضد الغلاء

بشعار «معانا مش هنغلى عليك.. ضد الغلاء»

شارك حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ فى المبادرة الرئاسية "كلنا واحد " تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتأتى المبادرة الرئاسية فى إطار تفعيل الدور المجتمعى للدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتحقيق توازن بالسوق المحلى وضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين ومواجهة غلاء التجار واحتكارهم للسوق السوداء.



حيث قامت أمانة حزب المؤتمر بمحافظة بنى سويف ، بإطلاق ١٠ سيارات لحوم ودواجن وسلع غذائية بأسعار مخفضة .

يأتي ذلك تحت شعار مبادرة ( معانا مش هنغلى عليك ضد الغلاء ) الذي اطلقها حزب المؤتمر ، لمحاربة ومجابهة الغلاء والتخفيف عن كاهل المواطنين .

حيث أنطلقت السيارات من أمام ديوان عام محافظة بنى سويف بحضور وليد البكرى سليم

المرشح البرلمانى السابق و أمين عام حزب المؤتمر بمحافظة بنى سويف .

وبحضور كلا من : محمد مختار أمين الشئون المالية و الإدارية ، ومحمد سعيد علام أمين العمل الجماهيرى ، بجانب وجود مسئولى المتابعة و التوزيع .