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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بشعار «معانا مش هنغلى عليك.. ضد الغلاء»

من منطلق المسئولية المجتمعية.. «المؤتمر» ببني سويف يشارك في حملة ضد الغلاء

حزب المؤتمر
حزب المؤتمر

شارك حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ فى المبادرة الرئاسية "كلنا واحد " تحت رعاية رئيس الجمهورية  الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتأتى المبادرة الرئاسية فى إطار تفعيل الدور المجتمعى للدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتحقيق توازن بالسوق المحلى وضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين ومواجهة غلاء التجار واحتكارهم للسوق السوداء.


حيث  قامت أمانة حزب المؤتمر بمحافظة بنى سويف ، بإطلاق ١٠ سيارات لحوم ودواجن وسلع غذائية بأسعار مخفضة .

يأتي ذلك تحت شعار مبادرة ( معانا مش هنغلى عليك ضد الغلاء ) الذي اطلقها حزب المؤتمر ، لمحاربة ومجابهة الغلاء والتخفيف عن كاهل المواطنين .

حيث أنطلقت السيارات من أمام ديوان عام محافظة بنى سويف بحضور  وليد البكرى سليم
المرشح البرلمانى السابق و أمين عام حزب المؤتمر بمحافظة بنى سويف .

وبحضور كلا من : محمد مختار أمين الشئون المالية و الإدارية ، ومحمد سعيد علام أمين العمل الجماهيرى ، بجانب وجود مسئولى المتابعة و التوزيع .

الرئيس عبد الفتاح السيسي البرلمان إطلاق بني سويف رئيس الجمهورية

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