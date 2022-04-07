ندوة لمركز إعلام زفتى عن "الغش التجارى واحتكار السلع"

عقد مركز النيل للإعلام بزفتى، ندوة إعلامية بعنوان "الغش التجارى واحتكار السلع" استهدفت توعية المستهلكين وتوعيتهم من الغش التجارى.



وتحدث فى اللقاء محمود المصرى رئيس جهاز حماية المستهلك بالغربية، ومستشار بالتحكيم التجارى الدولى وأسامة زكى سعدة مدير عام إدارة التموين بزفتى.



وفى البداية تحدث أسامة زكى سعدة مدير عام إدارة التموين بزفتى، عن مفهوم الغش التجارى على أنه مصطلح قانوني يعني أن منتجًا غذائيًا لا يستوفي المعايير القانونية.



وأضاف أن من أحد أشكال الغش هو إضافة مادة أخرى إلى المادة الغذائية بهدف زيادة الكمية في شكل الخام أو شكل المُعد، مما قد يؤدي إلى فقدان الجودة الفعلية للمواد الغذائية، وقد تكون المواد المضافة مواد غذائية أخرى أو مواد غير غذائية.



وأشار فى حديثه إلى بعض حالات الغش التجاري منها السلع مجهولة المصدر، والتي تنتشر في المحال ذات المبيعات المنخفضة، ووجود اختلاف في سعر المنتج المعروض، وسعر المنتج الموجود على فاتورة الدفع بعد الشراء، والسلع التي ليس لها تاريخ إنتاج، أو السلع التي يظهر عليها علامات تغيير، أو القيام بتمويه تاريخ انتهائها.



وأوضح أيضا أنواع الغش قائلا أنه ينقسم القيام بغش الآخرين وخداعهم إلى ثلاثة أنواع، وهي: الغش بنوعية السلعة. الغش في قيمة السلعة السعرية. الغش بكمية السلعة أو الميزان.



وتحدث محمود المصرى رئيس جهاز حماية المستهلك، قائلاً أن العوامل المساهمة في تفشي الغش التجاري عدم إظهار المجتمع لأي رفض لظاهرة الغش التجاري، أو القيام بالتبليغ عنه وجشع التجار وطمعهم في المبالغ الربحية الناتجة عن الغش التجاري.



وأشار أيضا إلى أضرار الاحتكار وهى ارتفاع الأسعار وانخفاض مستويات الإنتاج وانخفاض مستوى جودة المنتجات، ويشمل ذلك جودة السلع والخدمات المرتبطة بهذه السلع - التقدّم البطيء في تطوير وتطبيق التكنولوجيا الجديدة - تدمير الشركات المتوقّع نجاحها في حال وجود منافسة على الجودة والسعر فقط.



وفى نهاية اللقاء أكد المصري على نصيحة وزارة التموين للمواطن عند تعرضه لإحدى حالات الغش التجاري، أو إخفاء التاجر لسلع والامتناع عن بيعها بسرعة الإبلاغ عبر أحد الوسائل التالية:



عبر الخط الساخن لحماية المستهلك 19588، أو البوابة الإلكترونية للخدمات الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، أو الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أو من خلال الواتس أب الخاص بحماية المستهلك على الرقم 01577779999 ، أو الاتصال بالخط الساخن 16280 والخاص بالشكاوى الحكومية.



وأدارت اللقاء، هبة يمانى مسؤول البرامج بمركز النيل تحت إشراف عبدالله الحصرى مدير المركز، وعزة سرور مدير عام إعلام وسط الدلتا، وسمير مهنا رئيس الإدارة المركزية لإعلام وسط وشرق الدلتا.

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