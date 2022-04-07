عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة لمركز إعلام زفتى عن "الغش التجارى واحتكار السلع"

ندوه لمركز اعلام
ندوه لمركز اعلام زفتي بعنوان "الغش التجارى واحتكار السلع"

عقد مركز النيل للإعلام بزفتى، ندوة إعلامية بعنوان "الغش التجارى واحتكار السلع" استهدفت توعية المستهلكين وتوعيتهم من الغش التجارى.


وتحدث فى اللقاء محمود المصرى رئيس جهاز حماية المستهلك بالغربية، ومستشار بالتحكيم التجارى الدولى وأسامة زكى سعدة مدير عام إدارة التموين بزفتى.

محافظ الغربية يتفقد مضارب الأرز ومصانع تعبئة السكر بطنطا


وفى البداية تحدث أسامة زكى سعدة مدير عام إدارة التموين بزفتى، عن مفهوم الغش التجارى على أنه مصطلح قانوني يعني أن منتجًا غذائيًا لا يستوفي المعايير القانونية.


وأضاف أن من أحد أشكال الغش هو إضافة مادة أخرى إلى المادة الغذائية بهدف زيادة الكمية في شكل الخام أو شكل المُعد، مما قد يؤدي إلى فقدان الجودة الفعلية للمواد الغذائية، وقد تكون المواد المضافة مواد غذائية أخرى أو مواد غير غذائية.

في جولة ليلية.. محافظ الغربية يتفقد أول منطقة لتراخيص عربات الطعام المتنقلة


وأشار فى حديثه إلى بعض حالات الغش التجاري منها السلع مجهولة المصدر، والتي تنتشر في المحال ذات المبيعات المنخفضة، ووجود اختلاف في سعر المنتج المعروض، وسعر المنتج الموجود على فاتورة الدفع بعد الشراء، والسلع التي ليس لها تاريخ إنتاج، أو السلع التي يظهر عليها علامات تغيير، أو القيام بتمويه تاريخ انتهائها.


وأوضح أيضا أنواع الغش قائلا أنه ينقسم القيام بغش الآخرين وخداعهم إلى ثلاثة أنواع، وهي: الغش بنوعية السلعة. الغش في قيمة السلعة السعرية. الغش بكمية السلعة أو الميزان.


وتحدث محمود المصرى رئيس جهاز حماية المستهلك، قائلاً أن العوامل المساهمة في تفشي الغش التجاري  عدم إظهار المجتمع لأي رفض لظاهرة الغش التجاري، أو القيام بالتبليغ عنه وجشع التجار وطمعهم في المبالغ الربحية الناتجة عن الغش التجاري.

في جولة ليلية.. محافظ الغربية يتفقد أول منطقة لتراخيص عربات الطعام المتنقلة


وأشار أيضا إلى أضرار الاحتكار وهى ارتفاع الأسعار وانخفاض مستويات الإنتاج وانخفاض مستوى جودة المنتجات، ويشمل ذلك جودة السلع والخدمات المرتبطة بهذه السلع - التقدّم البطيء في تطوير وتطبيق التكنولوجيا الجديدة - تدمير الشركات المتوقّع نجاحها في حال وجود منافسة على الجودة والسعر فقط.


وفى نهاية اللقاء أكد المصري على نصيحة وزارة التموين للمواطن عند تعرضه لإحدى حالات الغش التجاري، أو إخفاء التاجر لسلع والامتناع عن بيعها بسرعة الإبلاغ عبر أحد الوسائل التالية:


عبر الخط الساخن لحماية المستهلك 19588، أو البوابة الإلكترونية للخدمات الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، أو الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي  الفيس بوك، أو من خلال الواتس أب الخاص بحماية المستهلك على الرقم 01577779999 ، أو الاتصال بالخط الساخن 16280 والخاص بالشكاوى الحكومية.

في جولة ليلية.. محافظ الغربية يتفقد أول منطقة لتراخيص عربات الطعام المتنقلة


وأدارت اللقاء، هبة يمانى مسؤول البرامج بمركز النيل تحت إشراف عبدالله الحصرى مدير المركز، وعزة سرور مدير عام إعلام وسط الدلتا، وسمير مهنا رئيس الإدارة المركزية لإعلام وسط وشرق الدلتا.

IMG-20220407-WA0003
IMG-20220407-WA0003
IMG-20220407-WA0004
IMG-20220407-WA0004
محافظ الغربية الغربية جهاز حماية المستهلك الغش التجاري الوزراء زفتى ندوة المجتمع الخدمات النيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

موجة حارة تهاجم البلاد .. الحرارة تنخفض 8 درجات في هذا الموعد

صرف مرتبات أبريل للعاملين بالدولة بالزيادات الجديدة

هل بلع البلغم أو الريق يفطر في نهار رمضان؟ .. الإفتاء توضح

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالقاهرة بعد تعديلها

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

موضوعات متعلقة

وقف 4 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة في الغربية

ترشيحاتنا

التنمية المحلية: «مشروعك» يساهم بتذليل معوقات التنفيذ من خلال منظومة الشباك الواحد

وزيرة الهجرة: مصر ستصبح مركزا إقليميا للصناعات الخضراء والتكنولوجيا الرائدة وحاضنات الأعمال

كيف تؤهل طفلك لصيام رمضان نفسياً وصحياً .. تربية حلوان تجيب

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات

برلماني: التطوير العقاري أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة الروسية الاوكرانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوستالجيا.. أشهر عزومات نجوم الزمن الجميل فى رمضان

الكبير قوي 6.. تفاصيل مشاهد رحمة أحمد في الحلقة 5 |فيديو وصور

مكتوب عليا الحلقة 5.. أكرم يحاول التقرب من هنادي ويكسب 100 ألف جنيه

يسرا في حوارها مع صدى البلد: لا أتدخل في اختيار الممثلين وشخصية ديدي هانم مختلفة

فيديو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

طارق الشيخ: وصلت لحالة مادية صعبة وولادي وزوجتي مش مقدرين |فيديوجراف

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

الأهلي ومستحقات متأخرة.. تفاصيل أزمة زيزو مع نادي الزمالك |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ