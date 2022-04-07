وكيل تعليم مطروح يكرم مريم حسن نجمة برنامج الدوم

كرم عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح ،الطالبة مريم حسن عبدالحليم بالصف الثاني الثانوي في مدرسة الشهيد طه ساطور ث بنات، بعد حصولها على لقب أفضل مذيعة في مسابقة برنامج الدوم ،والذي يأتي بالتعاون بين وزارتي الشباب والرياضة والثقافة حيث تم نقل فعالياته على الهواء مباشرة خلال الايام الماضية عبر إحدى القنوات الفضائية وسط متابعة ملايين المشاهدين .

وهنا شحاته مريم حسن ابنة تعليم مطروح بعد إنجازها الكبير وتشريفها المحافظة في ذلك المحفل الإعلامي مشيداً بموهبتها الفطرية في الإذاعة المدرسية وفن الإلقاء الإذاعي والتي نمت وتم صقلها عبر مراحل تعليمها المختلفة بمدرستي الروضة الابتدائية والإعدادية ثم بالمدرسة الثانوية.

وأكد وكيل تعليم مطروح للطالبة الموهوبة أن المديرية لم ولن تدخر جهداً من أجل تقديم كل سبل الدعم والمعاونة لها ولجميع الطلاب المتفوقين و الموهوبين في الأنشطة التربوية المختلفة لمواصلة التميز التعليمي .