الحائز على جائزة الدولة للتفوق: سعيد بتكريم العلماء وتشجيع الباحثين

أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته رقم 179، منذ قليل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، بحضور المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس، وجميع أعضاء المجلس، أسماء السادة الفائزين بجوائز الدولة (جوائز النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية)، كما أعلن المجلس جوائز المرأة والرواد التي تمنحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سنويًا، وبلغ العدد الإجمالي للجوائز 68 جائزة.

وعبر الدكتور محمد عبد المنعم محمد دخيل، أستاذ بكلية العلوم، بجامعة حلوان، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" عن سعادته لتكريمه من الدولة ضمن العلماء الفائزين بجوائز الدولة للتفوق، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تقديرًا منها لجهود العلماء المصريين في الارتقاء بالوطن.

وأوضح أستاذ كلية العلوم، جامعة حلوان، أن هذه المسابقة هي تقييم لمجموعة من الأبحاث علي مدار اخر خمس سنوات مضت، موضحًا أن الحد المسموح لعدد الأبحاث المقدمة هو 10 أبحاث ولكنة ناشر 210 بحثًا وكانت تخصص مجالات أبحاثه عن تخصص مرض الملاريا وإنتاج عقاقير من التكنولوجيا الحديثة والنانو تكنولوجي لمعالجة مرض الملاريا.

وتابع الدكتور محمد عبد المنعم محمد: علينا أن نحتفي ونكرم كل من كان له دور اجتماعي ورسالة ساهم بها في خدمة المجتمع، فتقديم هذه النماذج للأجيال الجديدة والتعريف بها يعني الاقتداء بها.

وأكد أستاذ كلية العلوم، جامعة حلوان، أن هناك زيادة سنوية فى مخصصات البحث العلمى فى مصر، مشيرا إلى زيادة الوعى المجتمعي بأهمية البحث العلمي، فضلا عن دعم القيادة السياسية لتلك المنظومة.

وأضاف الدكتور محمد عبد المنعم محمد، أن احتفال اليوم يؤكد اهتمام الدولة المصرية وحرصها الشديد على تكريم علمائها البارزين وتشجيع الباحثين على التميز، بالإضافة إلى تحفيز أعضاء هيئة التدريس على الاهتمام بالنشر الدولى وإثراء البحث العلمي بما يسهم فى تحقيقِ التنمية المستدامة ورؤيةِ مِصر 2030 .

وبلغ عدد جوائز الدولة الممنوحة هذا العام 59 جائزة لـ58 عالمًا بإجمالي 5 مليون و700 ألف جنيه، بالإضافة إلى قيمة الميداليات الذهبية والفضية والتي تبلغ حوالي 2 مليون جنيه مصرى، هذا بخلاف الجوائز الخاصة المقدمة من مجلس الأكاديمية، وهي جوائز الرواد والمرأة لعام 2021 بإجمالي ما يقرب من مليون و440 ألف جنيه مصرى، حيث مُنحت جوائز الرواد لـ 4 فائزين ومُنحت أيضاَ جوائز المرأة التقديرية والتشجيعية لـ 7 فائزات.

وأعلن المجلس أن المركز القومي للبحوث كان له النصيب الأكبر، حيث حصل على 7 جوائز، وجاءت جامعة المنصورة وجامعة عين شمس في المرتبة الثانية بحصولهما على 6 جوائز، ويليهم جامعة القاهرة التي حصدت 5 جوائز، وجاءت بعد ذلك جامعة أسيوط وحصدت 4 جوائز، ثم يليها جامعة أسوان ومعهد بحوث البترول حيث حصل كل منهم على 3 جوائز، وجاءت بعد ذلك جامعة بنها، وجامعة الإسكندرية، هيئة الطاقة الذرية، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة حلوان، حيث تم حصدت كل منهم على جائزتين.

وتساوت الجامعات والهيئات والمراكز البحثية التالية، جامعة بني سويف، جامعة الأزهر، جامعة هيرتفورد شاير العاصمة، الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الأكاديمية العربية للنقل البحري، جامعة كفر الشيخ، جامعة دمنهور، جامعة الزقازيق، جامعة قناة السويس، جامعة جنوب الوادي، الجامعة البريطانية، جامعة المنيا، والمركز القومي لبحوث الإرشاد والبناء، حيث حصل كل منهم على جائزة واحدة ما بين جوائز للنيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية.