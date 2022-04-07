عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الحائز على جائزة الدولة للتفوق: سعيد بتكريم العلماء وتشجيع الباحثين

اأكاديمية البحث العلمي
اأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته رقم 179، منذ قليل  برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، بحضور المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس، وجميع أعضاء المجلس، أسماء السادة الفائزين بجوائز الدولة (جوائز النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية)، كما أعلن المجلس جوائز المرأة والرواد التي تمنحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سنويًا، وبلغ العدد الإجمالي للجوائز 68 جائزة.

txt

طلاب يشيدون بجهود اتحاد جامعة عين شمس ودمج ذوي الهمم في الأنشطة

txt

جامعة عين شمس تكشف خريطة الأنشطة الطلابية خلال فعاليات الفصل الدراسى الثانى

وعبر الدكتور محمد عبد المنعم محمد دخيل، أستاذ بكلية العلوم، بجامعة حلوان، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" عن سعادته لتكريمه من الدولة ضمن العلماء الفائزين بجوائز الدولة للتفوق، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تقديرًا منها لجهود العلماء المصريين في الارتقاء بالوطن.

وأوضح أستاذ كلية العلوم، جامعة حلوان، أن هذه المسابقة هي تقييم لمجموعة من الأبحاث علي مدار اخر خمس سنوات مضت، موضحًا أن الحد المسموح لعدد الأبحاث المقدمة هو 10 أبحاث ولكنة ناشر 210  بحثًا وكانت تخصص مجالات أبحاثه عن تخصص مرض الملاريا وإنتاج عقاقير من التكنولوجيا الحديثة والنانو تكنولوجي لمعالجة مرض الملاريا.

وتابع الدكتور محمد عبد المنعم محمد: علينا أن نحتفي ونكرم كل من كان له دور اجتماعي ورسالة ساهم بها في خدمة المجتمع، فتقديم هذه النماذج للأجيال الجديدة والتعريف بها يعني الاقتداء بها.

وأكد أستاذ كلية العلوم، جامعة حلوان، أن هناك زيادة سنوية فى مخصصات البحث العلمى فى مصر، مشيرا إلى زيادة الوعى المجتمعي بأهمية البحث العلمي، فضلا عن دعم القيادة السياسية لتلك المنظومة.

وأضاف الدكتور محمد عبد المنعم محمد، أن احتفال اليوم يؤكد اهتمام الدولة المصرية وحرصها الشديد على تكريم علمائها البارزين وتشجيع الباحثين على التميز، بالإضافة إلى تحفيز أعضاء هيئة التدريس على الاهتمام بالنشر الدولى وإثراء البحث العلمي بما يسهم فى تحقيقِ التنمية المستدامة ورؤيةِ مِصر 2030 .

وبلغ عدد جوائز الدولة الممنوحة هذا العام 59 جائزة لـ58 عالمًا بإجمالي 5 مليون و700 ألف جنيه، بالإضافة إلى قيمة الميداليات الذهبية والفضية والتي تبلغ حوالي 2 مليون جنيه مصرى، هذا بخلاف الجوائز الخاصة المقدمة من مجلس الأكاديمية، وهي جوائز الرواد والمرأة لعام 2021 بإجمالي ما يقرب من مليون و440 ألف جنيه مصرى، حيث مُنحت جوائز الرواد لـ 4 فائزين ومُنحت أيضاَ جوائز المرأة التقديرية والتشجيعية لـ 7 فائزات.

وأعلن المجلس أن المركز القومي للبحوث كان له النصيب الأكبر، حيث حصل على 7 جوائز، وجاءت جامعة المنصورة وجامعة عين شمس في المرتبة الثانية بحصولهما على 6 جوائز، ويليهم جامعة القاهرة التي حصدت 5 جوائز، وجاءت بعد ذلك جامعة أسيوط وحصدت 4 جوائز، ثم يليها جامعة أسوان ومعهد بحوث البترول حيث حصل كل منهم على 3 جوائز، وجاءت بعد ذلك جامعة بنها، وجامعة الإسكندرية، هيئة الطاقة الذرية، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة حلوان، حيث تم حصدت كل منهم على جائزتين.

وتساوت الجامعات والهيئات والمراكز البحثية التالية، جامعة بني سويف، جامعة الأزهر، جامعة هيرتفورد شاير العاصمة، الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الأكاديمية العربية للنقل البحري، جامعة كفر الشيخ، جامعة دمنهور، جامعة الزقازيق، جامعة قناة السويس، جامعة جنوب الوادي، الجامعة البريطانية، جامعة المنيا، والمركز القومي لبحوث الإرشاد والبناء، حيث حصل كل منهم على جائزة واحدة ما بين جوائز للنيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية.

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مجلس أكاديمية البحث العلمي جوائز الدولة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

لـ الموظفين بالدولة ..3 شروط للحصول على العلاوة التشجيعية |تفاصيل

موجة حارة تهاجم البلاد .. الحرارة تنخفض 8 درجات في هذا الموعد

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

وداعا للحر.. "الأرصاد": انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا

موضوعات متعلقة

جامعة عين شمس: نستهدف استمرار الأنشطة الطلابية لدعم الموهوبين

كانت متفوقة والتحقت بكلية الهندسة.. ذكريات الفنانة أروى مع الدراسة| نوستالجيا

اليوم.. غلق باب الالتماسات على نتائج الفصل الدراسي الأول بحقوق عين شمس

خبراء تعليم يكشفون أسباب انتشار الكيانات الوهمية رغم تصدي الدولة.. عقوبات المشاركة في عودة العمل بعد إغلاقها.. ويؤكدون: أصبحنا ضحية بإغراءاتها

ترشيحاتنا

بالفيديو| محمد صلاح وابنته كيان ووصلة لعب وضحك

الوطنية للصحافة: بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر إبريل الأحد بالمؤسسات القومية

الاختيار 3..المعزول ينصب نفسه ديكتاتورا|الإعلان الدستوري من هنا بدأت الثورة ضد الجماعة

غدًا.. الجامع الأزهر يقيم احتفالية كبرى وافطار جماعي في ذكرى تأسيسه

نشرة أخبار العالم| روسيا تدمر 4 قواعد وقود بـ أوكرانيا.. جانتس الأوفر حظاً لمنصب رئيس وزراء إسرائيل.. أسعار الذهب والدولار

القمة تشتعل.. كيف ألهبَ الزمالك المنافسة على لقب الدوري المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 993 فرعًا.. الداخلية: توافر السلع بأسعار مخفضة داخل منافذ «كلنا واحد»|صور

نوستالجيا.. أشهر عزومات نجوم الزمن الجميل فى رمضان

الكبير قوي 6.. تفاصيل مشاهد رحمة أحمد في الحلقة 5 |فيديو وصور

مكتوب عليا الحلقة 5.. أكرم يحاول التقرب من هنادي ويكسب 100 ألف جنيه

فيديو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

طارق الشيخ: وصلت لحالة مادية صعبة وولادي وزوجتي مش مقدرين |فيديوجراف

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

الأهلي ومستحقات متأخرة.. تفاصيل أزمة زيزو مع نادي الزمالك |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ