هاشتاج "الأهلي الغالي" يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: ولا فى غيره يفرحنى

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #الأهلي_الغالي، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك للاحتفال بفوز الأهلي في مباراة أمس أمام الاتحاد السكندري، وتشجيع الفريق الأحمر في المباريات القادمة.

وتصدر هاشتاج #الأهلي_الغالي قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل جماهير النادي الأهلي علي فوز الأهلي أمام الاتحاد السكندري، وتشجيعهم في المباريات القادمة، كالاتي:

يارب ي عالي انصر الاهلي الغالي ♥️🦅 pic.twitter.com/4U8NzuAYge — أهلا_💪🦅💪_وية 74 (@MesooHassn) April 6, 2022

يارب يعالي انصر الأهلي الغالي🦅🦅♥ — Mohammed Elhlopy (@elhlopy) April 7, 2022

ي رب يا عالي انصر الأهلي الغالي🤲🦅❤️

ولا فى غيره يفرحنى🦅❤️ pic.twitter.com/1BYjQ26ChV — Gamal (@Gamalgreen) April 6, 2022

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب في القاهرة يوم 16 أبريل الجاري في تمام التاسعة مساء، في القاهرة، كما تقام مباراة العودة في المغرب في تمام الحادية عشر يوم 22 أبريل الجاري.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا اخر نسختين أمام الزمالك ثم أمام نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

الوداد الأكثر تسجيلا

تفوق فريق الوداد المغربي على النادى الأهلى والزمالك والإسماعيلي في قائمة أكثر الفرق تسجيلا للأهداف فى مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

ويواجه فريق الوداد البيضاوي المغربي نظيره شباب بلوزداد الجزائري في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

بينما يلتقى فريق الأهلي نظيره فريق الرجاء فى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا خلال شهر أبريل الجاري.

فيما ودع فريق الزمالك دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد سلسلة التعادلات فى المجموعة التي ضمت فرق بيترو أتليتكو وساجرادار الانجوليان والوداد المغربي.

وجاءت قائمة اكثر الفرق تسجيلا للاهداف فى مجموعات دورى الابطال علي النحو التالي:

الوداد المغربي ١٥ هدفا فى ٢٠٢٢

انيميا النيجيري ١٤ هدفا فى ٢٠٠٣

الترجى التونسي ١٣ هدفا فى ١٩٩٩

مازيمبى الكونغولي ١٣ هدفا فى ٢٠١٩

النجم الساحلى التونسي ١٣ هدفا فى ٢٠١٧

الاسماعيلى ١٣ هدفا فى ٢٠٠٣

الاهلى ١١ هدفا فى ١٩٩٩ و ٢٠١٩ و ٢٠٢١.

الزمالك ١٠ اهداف فى ٢٠٠٢ و ٢٠١٣.

وأسفرت قرعة ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا عن 3 مواجهاتٍ عربية خالصة بجانب مواجهة صنداونز وبترو أتلتيكو الأنجولي.

المواجهة الأولى ستجمع بين الأهلي والرجاء المغربي والثانية بين الترجي ووفاق سطيف، وستكون العربية الثالثة بين الوداد وشباب بلوزداد.