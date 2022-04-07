رئيس الأركان الأمريكي: حرب روسيا وأوكرانيا ستكون "شاقة وطويلة"

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، إنه يتوقع أن تكون حرب روسيا مع أوكرانيا “شاقة وطويلة” حيث تحارب أوكرانيا للحفاظ على وحدة أراضيها مع عدم وجود مؤشرات في الأفق على أن روسيا ستوقف عدوانه.

وقال ميلي: “أود أن أقول كيف يبدو الفوز؟ أعتقد أن الفوز هو أن أوكرانيا تظل دولة حرة ومستقلة كما كانت منذ عام 1991 مع سلامة أراضيها. سيكون ذلك صعبًا وطويلا للغاية”.

وأضاف ميلي أن أوكرانيا نجحت في هزيمة الهجوم الروسي الأولي على كييف.

وأشار إلى أن هناك معركة قادمة في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد حيث أعادت روسيا تركيز جهودها الحربية هناك.

وقال ميلي: “لقد تمكنوا من هزيمة الهجوم الروسي على كييف، ولكن هناك معركة كبيرة ما زالت تنتظرنا في الجنوب الشرقي، حول منطقة دونباس دونيتسك حيث يعتزم الروس حشد قوات كبيرة ومواصلة هجومهم”.

وأضاف: “لذا أعتقد أنه سؤال مفتوح الآن، كيف ينتهي هذا. من الناحية المثالية، يقرر بوتين وقف إطلاق النار، ووقف عدوانه، وكنوع من التدخل الدبلوماسي. لكن في الوقت الحالي لا يبدو أن ذلك يلوح في الأفق ، في الأفق المباشر”.