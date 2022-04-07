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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد لطفى يحتفل بتصدر مسلسل "توبه" التريند

مسلسل توبه
مسلسل توبه

احتفل النجم محمد لطفى بتصدر مسلسل توبة ترند على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والسعودية وذلك بعد عرض الحلقة الخامسة علي قناة mbc مصر"


ونشر محمد لطفى صورة له عبر حسابه علي موقع انستجرام وكتب "الحمد لله توبه يتصدر الترندات في دراما رمضان"


ويخوض النجم عمرو سعد، موسم رمضان 2022 بمسلسل توبة ؛  بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الماضي بمسلسل ملوك الجدعنة.


يشارك في بطولة مسلسل توبة الحلقة 1 بجانب النجم عمرو سعد، مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم أسماء أبو اليزيد، وماجد المصري، وصبا مبارك، وهالة فاخر، وحجاج عبد العظيم، ودياب، ومحمد لطفي، والمسلسل من تأليف ورشة من المؤلفين الشباب، ومن إخراج أحمد صالح.


تدور أحداث مُثيرة وشيقة تشهدها الدراما الاجتماعية في مسلسل توبة الحلقة 1 في إطار تشويقي بمنطقة شعبية مصرية عتيقة بمحافظة بورسعيد الساحلية الساحرة، حيث يعيش بطل مسلسل توبة الحلقة 1 الفنان عمرو سعد هاربًا من ماضية المجهول ويقوم بدور أحمد السيد عبد التواب وشهرته "توبة"، وسط أهل الحارة منذ 7 أعوام، بعد أن ترك الماضي بكل خطاياه وجرائمه، وهرب إلى أرض أخرى باحثا عن الأمان وعن بداية جديدة، ولكن هذا الماضي يعود يطارده لينغص عليه.

 

 

 

 

دراما رمضان ماجد المصري محمد لطفي محافظة بورسعيد عمرو سعد

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